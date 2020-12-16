Запобіжний захід щодо колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака вкотре змінили на м'якший. Таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалою від 14 грудня пом'якшив запобіжний захід Юрію Гримчаку. Про це у фейсбуці написав адвокат Дмитро Мельник.

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За його словами, запобіжний захід Гримчаку змінили з домашнього арешту на особисте зобов'язання. Утім, за кордон він виїхати не зможе, а також повинен носити електронний браслет.

Юрій Гримчак і хабар у мільйон доларів: що слід пам'ятати про гучну справу

14 серпня 2019 – правоохоронці з НАБУ, прокуратури та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих території Юрія Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка.

з питань тимчасово окупованих території Юрія Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка. Затриманих запідозрили у вимаганні хабаря у мільйон доларів, а, власне, саме затримання відбувалося під час передачі частини грошей – 480 000 доларів.

Згодом суд обрав Гримчаку запобіжний захід – утримання в СІЗО 60 днів із можливістю вийти під заставу у 6 000 000 гривень.

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Поки тривало слідство, прокуратура зняла з чиновника підозру в шахрайстві, натомість пред'явила підозру у зловживанні впливом.

30 січня 2020 Юрій Гримчак вийшов із Лук'янівського СІЗО Києва під цілодобовий домашній арешт. А з квітня 2020 року він був вже тільки під нічним домашнім арештом.

САП передала справу Юрія Гримчака до суду 22 травня 2020 року. Колишньому урядовцю загрожує від 5 до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.

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