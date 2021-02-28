Новини для Коломойського, попередження для судді Стерненка та майбутнє Росії: блоги тижня

22:00

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як санкції проти Медведчука вплинуть на Порошенка, що має пам'ятати суддя, який виніс вирок Сергію Стерненку та що чекає на Коломойського.