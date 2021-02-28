Новини для Коломойського, попередження для судді Стерненка та майбутнє Росії: блоги тижня

28 лютого 2021 , 22:00
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як санкції проти Медведчука вплинуть на Порошенка, що має пам'ятати суддя, який виніс вирок Сергію Стерненку та що чекає на Коломойського.

1. Чому санкції проти Медведчука відчує й Порошенко



Санкції проти Віктора Медведчука стали топ-темою останніх днів. Рішення РНБО викликало жваву реакцію у вітчизняних соціальних мережах – причому в очі кидаються не тільки кпини над путінським кумом, скільки глузування над п'ятим президентом Порошенком.

Ще більше блогів Михайла Дубинянського. 2. До Молдови ще треба добігти, або Що має пам'ятати суддя, який виніс вирок Стерненку



Сподіваюсь, усі ті бугілі, попревичі та інші вовки, кожен у свій час, будуть заздрити судді Чаусу, який встиг добігти до молдовського кордону.

Детальніше про вирок Сергію Стерненку – читайте тут. 3. Справа "Приватбанку" ожила: Коломойський наступний



Спочатку посадили літак, тепер підозра прилетіла і Дубілету-старшому. НАБУ рулить.

Справа "Приватбанку" – більше про те, що відбувається.

4. Ефект ескалатора: куди рухається Україна та Росія



Не треба обговорювати російську опозицію. Тому що в Росії немає опозиції.

Рекомендуємо прочитати й інші блоги Павла Казаріна. 5. В Україні в "мусорів" кидають не сніжки, а бруківку: чому справа Стерненка не зійде з рук



Наша вулиця не терпить справ політичних в'язнів. А вулиця, хочу нагадати, завжди перемагає.

Вирок Сергію Стерненку – в чому абсурд?