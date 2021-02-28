Новини для Коломойського, попередження для судді Стерненка та майбутнє Росії: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – як санкції проти Медведчука вплинуть на Порошенка, що має пам'ятати суддя, який виніс вирок Сергію Стерненку та що чекає на Коломойського.
1.
Чому санкції проти Медведчука відчує й Порошенко
Санкції проти Віктора Медведчука стали топ-темою останніх днів. Рішення РНБО викликало жваву реакцію у вітчизняних соціальних мережах – причому в очі кидаються не тільки кпини над путінським кумом, скільки глузування над п'ятим президентом Порошенком.
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Михайла Дубинянського
. 2.
До Молдови ще треба добігти, або Що має пам'ятати суддя, який виніс вирок Стерненку
Сподіваюсь, усі ті бугілі, попревичі та інші вовки, кожен у свій час, будуть заздрити судді Чаусу, який встиг добігти до молдовського кордону.
Детальніше про вирок Сергію Стерненку – читайте
тут
. 3.
Справа "Приватбанку" ожила: Коломойський наступний
Спочатку посадили літак, тепер підозра прилетіла і Дубілету-старшому. НАБУ рулить.
Справа "Приватбанку" – більше про те, що відбувається.
4.
Ефект ескалатора: куди рухається Україна та Росія
Не треба обговорювати російську опозицію. Тому що в Росії немає опозиції.
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Павла Казаріна
. 5.
В Україні в "мусорів" кидають не сніжки, а бруківку: чому справа Стерненка не зійде з рук
Наша вулиця не терпить справ політичних в'язнів. А вулиця, хочу нагадати, завжди перемагає.
Вирок Сергію Стерненку
– в чому абсурд?