Оперативники ФСБ Росії, які, ймовірно, намагалися отруїти Олексія Навального, можуть бути причетні ще до низки вбивств. Подробиці будуть відомі до середини січня 2021 року.

Водночас імена конкретних потерпілих поки не називатимуть. Про це розповів журналіст розслідувального порталу Bellingcat Христо Грозев в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

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Він зазначив, що подробиці щодо відповідних ФСБшників планують оприлюднити "в найближчі 2 тижні".

Три реальних убитих і дві спроби,

– сказав Грозев, чим анонсував деталі розслідування щодо оперативників ФСБ.

Напередодні він вже оприлюднив дані про 10 ймовірних співробітників ФСБ та маршрути їхніх поїздок. Щодо відповідних осіб зібрали відомості як про переміщення на поїзді, так і на літаку, зокрема вказані пункти відбуття і призначення.

Розслідування отруєння Навального: головне

14 грудня журналісти Bellingcat та The Insider опублікували розслідування про групу співробітників Федеральної служби безпеки Росії, які причетні до отруєння Олексія Навального речовиною групи "Новачок".

Сам опозиціонер 21 грудня оприлюднила запис телефонної розмови з Костянтином Кудрявцевим, військовим хіміком з Інституту криміналістики ФСБ, згаданим в розслідуванні.

Кудрявцев розповів подробиці замаху на опозиціонера. Проте ФСБ назвала запис розмови провокацією і підробкою.

Зверніть увагу! Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня в літаку, що вилетів з Томська в Москву. Після екстреної посадки його госпіталізували, а згодом доставили для лікування в клініку "Шаріте" в Берліні. Росіянин перебував в штучній комі 19 діб. Більше про отруєння опозиціонера – читайте тут.