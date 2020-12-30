Шевченківський районний суд не зміг обрати запобіжний захід скандальному екснардепу-забудовнику Максиму Микитасю. Його підозрюють у замовлені викрадення людини.

Запобіжний захід не змогли обрати через заяву про відвід слідчого судді, повідомляє 24 канал.

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Захисники Максима Микитася переконані, що авторозподіл суддів відбувся з порушенням процедури. Відтак вони й клопотали про відведення судді.

Ще одна з причин клопотання – буцімто несвоєчасне повідомлення підозрюваного про судове засідання. Мовляв, Микитася про нього повідомили за пів години до початку, а закон передбачає – не менш як за 3 години.

Крім того, адвокати вимагали матеріали й документи в справі, але суд їх не надав. Тоді вони поклопотали про відвід судді. Цю заяву розглянуть о 9 годині ранку 31 грудня.

Коротко про справу Максима Микитася: