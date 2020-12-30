Екснардепу Микитасю не змогли обрати запобіжний захід через відвід судді
Шевченківський районний суд не зміг обрати запобіжний захід скандальному екснардепу-забудовнику Максиму Микитасю. Його підозрюють у замовлені викрадення людини.
Запобіжний захід не змогли обрати через заяву про відвід слідчого судді, повідомляє 24 канал.
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Захисники Максима Микитася переконані, що авторозподіл суддів відбувся з порушенням процедури. Відтак вони й клопотали про відведення судді.
Ще одна з причин клопотання – буцімто несвоєчасне повідомлення підозрюваного про судове засідання. Мовляв, Микитася про нього повідомили за пів години до початку, а закон передбачає – не менш як за 3 години.
Крім того, адвокати вимагали матеріали й документи в справі, але суд їх не надав. Тоді вони поклопотали про відвід судді. Цю заяву розглянуть о 9 годині ранку 31 грудня.
Коротко про справу Максима Микитася:
- Максима Микитася підозрюють у буцімто замовленні викрадення людини. Втім, САП, НАБУ й частина активістів певні: ця справа є наслідком іншої справи екснардепа – корупційної.
- У ній Микитася підозрюють у розкраданні майна Національної гвардії. Він дав свідчення проти заступника голови ОПУ Олега Татарова й заявив: той теж причетний до справи.
- Самого Татарова всіляко прикривають у владі, змінюючи підслідність у справі й відкликаючи клопотання про арешт, а ось на Максима Микитася завели нову справу.
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