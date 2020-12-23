Справа про звинувачення ексміністра Кожари у вбивстві: розслідування завершили
Слідчі завершили досудове розслідування у справі про вбивство бізнесмена Сергія Старицького, звинувачений у якій – ексглава МЗС Леонід Кожара. Обвинувальний акт передали до суду.
Між Старицьким та Кожарою стався конфлікт, – слідство
Обвинувальний акт затвердили за фактом умисного вбивства. Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.
Раніше Суд арештував Кожару за вбивство Старицького: деталі
Як з'ясували слідчі, у лютому 2020 року Кожара, його дружина та Старицький разом вживали алкоголь. Посиденьки переросли у сварку та бійку. Згодом Кожара вдарив бізнесмена пістолетом по потилиці та вистрелив йому у голову.
Коротко про справу про вбивство Сергія Старицького
- Сергій Старицький був вбитий 22 лютого 2020 року у будинку Леоніда Кожари. Спочатку справу кваліфікували як самогубство, проте згодом змінили кваліфікацію на умисне вбивство.
- Стріляли у бізнесмена зі зброї, зареєстрованої на колишнього очільника МЗС.
- У березні підозру у вбивстві вручили ексурядовцю. У квітні – його дружині – Марині Козерод.
- Жінка намагалась взяти провину на себе і пояснювала трагедію випадковістю.
- Наразі Кожара перебуває під вартою.
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