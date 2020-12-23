Слідчі завершили досудове розслідування у справі про вбивство бізнесмена Сергія Старицького, звинувачений у якій – ексглава МЗС Леонід Кожара. Обвинувальний акт передали до суду.

Між Старицьким та Кожарою стався конфлікт, – слідство

Обвинувальний акт затвердили за фактом умисного вбивства. Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

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Як з'ясували слідчі, у лютому 2020 року Кожара, його дружина та Старицький разом вживали алкоголь. Посиденьки переросли у сварку та бійку. Згодом Кожара вдарив бізнесмена пістолетом по потилиці та вистрелив йому у голову.

Коротко про справу про вбивство Сергія Старицького