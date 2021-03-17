Спойлер – усе погано: що думають люди про напрямок руху України

Джерело:Центр Разумкова
Більшість українців переконані, що країна розвивається у неправильному напрямку. Водночас Україна має шанс у віддаленій перспективі подолати наявні проблеми.
За даними опитування від Центру Разумкова, понад 66% українців переконані: напрямок руху для України наразі обраний неправильно.
Актуально Свіжий рейтинг партій: в Раду проходять лише 4 політичні сили
Оптимістично налаштовані лише 17,7% населення. Ці люди переконані, що країна органічно розвивається у правильному напрямку. Загалом 15,9% опитуваних не можуть однозначно відповісти на це запитання.
Найбільше людей хвилює економічне становище країни. Як дуже погане його оцінюють 27,2% людей, як просто погане – 40,9% опитуваних.Зверніть увагу! Центр Разумкова проводив опитування упродовж 5 – 9 березня. Метод – "обличчя до обличчя". Участь у ньому взяли жителі усіх регіонів України, окрім окупованих територій Донбасу та Криму. Максимальна похибка – 0,95%.