У "Спортмастері" пояснили, чому їхні магазини продовжують працювати в Україні

Джерело:Інтерфакс-Україна
Магазини мережі "Спортмастер" продовжують працювати в Україні попри введені проти них санкції. У компанії заявили, що їхнє перебування у санкційному списку є "неаргументованим і безпідставним", а мережа нібито продовжує роботу в правовому полі.
Про це заявила виконавча директорка компанії "Спортмастер-Україна" Людмила Книш.
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Прецедент про включення Sportmaster Operation Pte.Ltd до санаційного списку є неаргументованим і безпідставним, викликає багато питань, відповіді на які поки не можуть дати навіть провідні юристи,
– йдеться у заяві.
За словами Книш, наразі немає приводів і підстав для обмеження господарської діяльності компанії. А "Спортмастер" начебто продовжує роботу винятково в правовому полі.
"Всі ці роки компанія" Спортмастер Україна "вела і веде самостійний, незалежний, чесний, відкритий бізнес, заснований строго на дотриманні законів України, встановлених правил і кодексу бізнесу, залишаючись поза політикою", – додала вона.
Виконавча директорка компанії вважає, що мережа має далі працювати в Україні, аби "виконувати всі норми міжнародного і національного законодавства". А одним із пріоритетів компанії є збереження робочих місць співробітників (приблизно 1,5 тисячі людей).
Книш зазначила також, що за 25 років існування компанії "Спортмастер Україна" відкрили понад 150 магазинів.