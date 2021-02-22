Магазини мережі "Спортмастер" продовжують працювати в Україні попри введені проти них санкції. У компанії заявили, що їхнє перебування у санкційному списку є "неаргументованим і безпідставним", а мережа нібито продовжує роботу в правовому полі.

Про це заявила виконавча директорка компанії "Спортмастер-Україна" Людмила Книш.

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Прецедент про включення Sportmaster Operation Pte.Ltd до санаційного списку є неаргументованим і безпідставним, викликає багато питань, відповіді на які поки не можуть дати навіть провідні юристи,

– йдеться у заяві.

За словами Книш, наразі немає приводів і підстав для обмеження господарської діяльності компанії. А "Спортмастер" начебто продовжує роботу винятково в правовому полі.

"Всі ці роки компанія" Спортмастер Україна "вела і веде самостійний, незалежний, чесний, відкритий бізнес, заснований строго на дотриманні законів України, встановлених правил і кодексу бізнесу, залишаючись поза політикою", – додала вона.

Виконавча директорка компанії вважає, що мережа має далі працювати в Україні, аби "виконувати всі норми міжнародного і національного законодавства". А одним із пріоритетів компанії є збереження робочих місць співробітників (приблизно 1,5 тисячі людей).

Книш зазначила також, що за 25 років існування компанії "Спортмастер Україна" відкрили понад 150 магазинів.

Зверніть увагу! Раніше РНБО ввела санкції проти Sportmaster Operations Pte. Ltd. Вони передбачають повну заборону торговельних операцій в українських магазинах мережі на 3 роки.