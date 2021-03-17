Сподіваємося, що смертність зменшиться, – Мартиненко про нові штрафи на дорогах

В Україні з 17 березня почали діяти нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. У МВС сподіваються, що це допоможе зменшити кількість смертей у ДТП на 10 – 15%.

Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко розповів, що впродовж 2020 року на українських дорогах загинули понад 3,5 тисяч українців. Водночас він заявив, що в тих місцях, де є камери автоматичної фотофіксації, аварійність зменшилась у 3 рази.

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Як зазначив Мартиненко, наразі камери є у Київській й Львівській областях та в Києві. Однак у 2021 році на дорогах України мають намір встановити 220 додаткових камер для фіксації правопорушень.

Ми сподіваємося, що на 10 – 15% зменшиться смертність на дорогах,

– наголосив Мартиненко.

Заступник міністра зауважив, що Нацполіція також буде використовувати автофантоми. Під час руху авто вони зможуть фіксувати порушення правил дорожнього руху та швидкісного режиму.

Як розповів Мартиненко, потім водії нестимуть за це відповідальність.

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Заступник міністра також зазначив, що наразі невідомо, в яких саме містах встановлять камери. За його словами, усе залежить від бюджету, адже закупівля камер покладена на місцеві скарбниці.

Втім, Мартиненко припустив, що першочергово їх встановлюватимуть на ділянках доріг, де є найбільша аварійність.

Мартиненко розповів про нові штрафи на дорогах: дивіться відео

Нові штрафи на дорогах: що відомо