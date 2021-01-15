Культура сплати податків в Україні останнім часом суттєво зросла. Однак проблема все ще залишається невирішеною. До прикладу, актуальною є зарплата у конвертах. Для того, щоб знищити це – варто внести певні зміни у податкову сферу.

Суттєва частина тіньової економіки криється в олігархічних структурах. Як розв'язати цю проблему – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Зниження ставки ПДВ

Ексголова Державної податкової служби України Сергій Верланов запевнив, що для розв'язання цих проблем потрібен комплексний підхід.

Насамперед необхідно понизити ставку податку для найменших доходів. Тобто, для початкових доходів студентів,

– запевнив він.

Верланов пояснив, що необхідно взяти приклад з країн Заходу. "До прикладу, те, що певна сума доходу в рік з одного джерела, з основного місця роботи", – наголосив він.

Інші методи розв'язання проблеми

► Спеціалісти впевнені, що проблему культури сплати податків можна розв'язати, якщо навчати людей фінансової грамотності ще зі шкільної парти – це відповідальність Міністерства освіти і науки.

► Крім того, в Україні варто розбудовувати систему, в якій неможливо домовитись. Наразі не працює система невідворотності покарання. Для цього потрібна політична воля і реформа судових органів влади.

Яка ситуація з податками в Україні

Понад 4 мільйони українців регулярно не сплачують податки із власних доходів. З такою заявою виступив голова державної податкової служби Олексій Любченко. За його даними, щороку кількість людей, які працюють, але ухиляють від податків, різна. До прикладу, у 2019 році таких було майже 12 мільйонів.

У Дніпропетровській області приблизно 1,5 мільйони економічно активних осіб. Однак, за словами місцевої очільниці податкової, з них 718 тисяч – не сплачують податки.

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Експертка Київської школи економіки Дарина Марчак зауважила, що серед неплатників податків є ще й 1,5 мільйони безробітних. Однак навіть враховуючи їх, за рік бюджети усіх рівнів недоотримують приблизно 45 мільярдів гривень. Все через те, що українці ухиляються від сплати податків від власних доходів.

"Бюджети отримували б близько 19 мільярдів гривень та 1,6 мільярда гривень військового збору", – наголосила Марчак.