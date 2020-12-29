Співучасть у вбивстві: прокурори назвали основні докази провини "беркутівців"
У прокуратури вистачає доказів щодо провини колишніх "беркутівців" Сергія Тамтури і Олександра Маринченка. Чоловіки можуть бути причетні до вбивств та поранень десятків людей.
"Беркутівців" можуть притягнути до відповідальності за співучасть у вбивстві, повідомляє "РБК-Україна".
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Представник Офісу генпрокурора Ігор Земсков зазначив, що у справах Тамтури і Маринченка тривають судові слухання. Земсков наголосив, що екссиловики весь час перебували на Інститутській у складі одного з підрозділів. Деякі з них подавали зброю, інші – патрони. За словами, представника прокуратури, такі дії можна розцінювати як співучасть у вбивстві.
Є докази їх діяльності там (на Майдані – 24 канал). І, крім того, є "спільний умисел", тобто, як ми це називаємо – конклюдентні дії,
– додав Земсков.
Що з іншими "беркутівцями"
Докази про причетність до вбивства 48 протестувальників і поранення 80 учасників Майдану є щодо 6 обвинувачених силовиків.
Проти кого є докази
- Дмитра Садівника,
- Сергія Зінченка,
- Павла Аброськіна,
- Олександра Маринченка,
- Сергія Тамтури,
- Олега Янішевського.
Однак наразі в Україні перебувають лише Маринченко та Тамтура. Земсков зазначив, що Янішевського, Зінченко і Аброськіна розшукують. Вони були включені у списки обміну в 2019 році. Натомість Садівник виїхав до окупованого Криму ще у 2014 році.
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