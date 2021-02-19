На співробітника українського консульства напали з ножем прямо на службі в Росії

19 лютого 2021 , 16:51
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Джерело:

Пресцентр Держприкордонслужби

У російському Санкт-Петербурзі 19 лютого на військовослужбовця Держприкордонслужби напав невідомий. Український прикордонник охороняє Генеральне консульство України в Росії.

Інцидент власне і трапився у приміщенні Генконсульства. Українець зазнав 2 ножових поранення.

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Докладніше про напад

  • Чоловік без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця відразу, як йому відчинили двері.
  • На щастя, завдяки реакції прикордонника завданні поранення виявилися не смертельними.
  • Співробітники Генконсульства негайно викликали на місце швидку допомогу. До її приїзду інший український прикордонники надав пораненому всю необхідну первинну медичну допомогу.
  • Також на місце прибули слідчі.

Що відомо про зловмисника

  • Його вже затримали.
  • Це громадянин Росії.
  • Попередньо відомо, що він був записаним на прийом до Генконсульства.
До слова! На початку січня схожий випадок стався в окупованому Криму. Там невідомі жорстоко побили дружину та доньку українського активіста Олега Приходька. Останній наразі перебуває в ув’язненні в Росії та має значні проблеми зі здоров’ям.