На співробітника українського консульства напали з ножем прямо на службі в Росії
У російському Санкт-Петербурзі 19 лютого на військовослужбовця Держприкордонслужби напав невідомий. Український прикордонник охороняє Генеральне консульство України в Росії.
Джерело:Пресцентр Держприкордонслужби
Інцидент власне і трапився у приміщенні Генконсульства. Українець зазнав 2 ножових поранення.
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Докладніше про напад
- Чоловік без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця відразу, як йому відчинили двері.
- На щастя, завдяки реакції прикордонника завданні поранення виявилися не смертельними.
- Співробітники Генконсульства негайно викликали на місце швидку допомогу. До її приїзду інший український прикордонники надав пораненому всю необхідну первинну медичну допомогу.
- Також на місце прибули слідчі.
Що відомо про зловмисника
- Його вже затримали.
- Це громадянин Росії.
- Попередньо відомо, що він був записаним на прийом до Генконсульства.
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