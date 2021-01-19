Чи буде під загрозою співпраця з МВФ: Марченко розповів про зміни у фінансуванні
Пряме фінансування держбюджету Міжнародним валютним фондом має припинитися до 2023 року. Попри це, ситуація з фондом буде під контролем. Крім цього, є ще достатньо часу, щоб налагодити нові джерела фінансування бюджету.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі 24 каналу. За його словами, нині МВФ надає гроші безпосередньо в бюджет країни для фінансування дефіциту.
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Зміна співпраці з МВФ
У Міністерства фінансів була стратегія, ключовим завдання якої було зробити все можливе, щоб була змога в бюджет 2023 року формувати без прямого втручання з боку МВФ.
Тобто це мала бути низка кроків, які зараз активно впроваджують. Вже у 2023 році ми хочемо не мати необхідності фінансувати дефіцит бюджету коштом прямої допомоги МВФ, тому що це крайня форма підтримки,
– пояснив Марченко.
Міністр заявив, що хоче, щоб формати співпраці з фондом були більш договірні та приємні. Для цього ми маємо стати сильнішими. Це питання чітких кроків і комплекс заходів, а саме:
- підвищення кредитного рейтингу;
- можливість запозичувати капітал на міжнародному ринку;
- зниження кредитних ризиків.
Тож, як наголосив Марченко, мовиться не про відмову співпраці з фондом. Йдеться про співпрацю у зрозумілому форматі для всього світу. А, власне, сама співпраця під загрозою не буде.
"Зрештою, якщо в нас не вдасться, ми завжди зможемо звернутися з проханням підтримки до МВФ і говорити про пряме фінансування бюджету", – наголосив Марченко.
Дивіться відео: Марченко про співпрацю з МВФ
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