Пряме фінансування держбюджету Міжнародним валютним фондом має припинитися до 2023 року. Попри це, ситуація з фондом буде під контролем. Крім цього, є ще достатньо часу, щоб налагодити нові джерела фінансування бюджету.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі 24 каналу. За його словами, нині МВФ надає гроші безпосередньо в бюджет країни для фінансування дефіциту.

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Зміна співпраці з МВФ

У Міністерства фінансів була стратегія, ключовим завдання якої було зробити все можливе, щоб була змога в бюджет 2023 року формувати без прямого втручання з боку МВФ.

Тобто це мала бути низка кроків, які зараз активно впроваджують. Вже у 2023 році ми хочемо не мати необхідності фінансувати дефіцит бюджету коштом прямої допомоги МВФ, тому що це крайня форма підтримки,

– пояснив Марченко.

Міністр заявив, що хоче, щоб формати співпраці з фондом були більш договірні та приємні. Для цього ми маємо стати сильнішими. Це питання чітких кроків і комплекс заходів, а саме:

підвищення кредитного рейтингу;

можливість запозичувати капітал на міжнародному ринку;

зниження кредитних ризиків.

Довідка. У Мінфіні хочуть, щоб МВФ виділяв гроші на резерви Національного банку, або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні у випадку надзвичайної ситуації.

Тож, як наголосив Марченко, мовиться не про відмову співпраці з фондом. Йдеться про співпрацю у зрозумілому форматі для всього світу. А, власне, сама співпраця під загрозою не буде.

"Зрештою, якщо в нас не вдасться, ми завжди зможемо звернутися з проханням підтримки до МВФ і говорити про пряме фінансування бюджету", – наголосив Марченко.