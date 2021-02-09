Список пропагандистів: Стерненко оприлюднив реєстр журналістів з медведчуківських каналів

Активіст Сергій Стерненко опублікував реєстр пропагандистів, які працювали на медведчуківських телеканалах. Він створив цей список для того, щоб журналісти не могли приховати факт своєї роботи на ZIK, "112 Україна" і NewsOne.

Активіст уточнив, що мовиться про осіб, які працювали на заблокованих телеканалах протягом тривалого часу виключно після придбання їх соратником Медведчука Тарасом Козаком.

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У таблиці є дані з відкритих джерел (з медведчуківських ютуб-каналів, сайтів та сторінок у фейсбуку та інстаграмі, тощо). Це прізвища та імена, їхні місця роботи та посилання на акаунти в соціальних мережах,

– повідомив Стерненко.

Він наголосив, що поширення цієї інформації законне, оскільки до нього ці дані поширювали самі пропагандисти.

У таблиці є 117 осіб

У таблиці є 177 осіб: кореспонденти, ведучі, редактори та особи, які займали керівні посади. Технічний персонал не додавали. Кількох людей також було видалено після повідомлень про поважні причини, які не дозволяли їм одразу звільнитись,

– зазначив активіст.

Стерненко додав, що опублікував реєстр з метою поінформування інших медіа про осіб, які діяли проти нацбезпеки України у різних формах.

Він також закликав порядні медіа не співпрацювати із вказаними особами, а також запровадити проти пропагандистів санкції.

Блокування медведчуківських телеканалів: коротко



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