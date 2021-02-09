Активіст Сергій Стерненко опублікував реєстр пропагандистів, які працювали на медведчуківських телеканалах. Він створив цей список для того, щоб журналісти не могли приховати факт своєї роботи на ZIK, 112 і NewsOne.

Активість уточнив, що мовиться про осіб, які працювали на заблокованих телеканалах протягом тривалого часу виключно після придбання їх соратником Медведчука Тарасом Козаком. Читайте також Журналісти "112 Україна" та ZIK погрожують убивством Стерненку: деталі Новина доповнюється...