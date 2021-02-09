Список пропагандистів: Стерненко оприлюднив реєстр журналістів з медведчуківських каналів
Активіст Сергій Стерненко опублікував реєстр пропагандистів, які працювали на медведчуківських телеканалах. Він створив цей список для того, щоб журналісти не могли приховати факт своєї роботи на ZIK, 112 і NewsOne.
Джерело:телеграм Сергія Стерненка
Активість уточнив, що мовиться про осіб, які працювали на заблокованих телеканалах протягом тривалого часу виключно після придбання їх соратником Медведчука Тарасом Козаком.
Читайте також Журналісти "112 Україна" та ZIK погрожують убивством Стерненку: деталі
Новина доповнюється...
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter