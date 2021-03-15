Список підозрюваних у злитті інформації щодо вагнерівців досить короткий, – Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що "злити" Білорусі плани затримання вагнерівців, могли лише в Офісі Президента. За його словами, підозрюваних є зовсім не багато.

Що заявив Бутусов

Журналіст наголосив, що "злити" інформацію могла лише та особа, яка перебувала в кабінеті Офісу Президента, коли відбувалася нарада.

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Ми розуміємо, що зателефонувати до Мінська міг тільки хтось із вищих керівних діячів. Хто мав право на такі дзвінки до Мінська? Хто міг зв'язатися?

– сказав Бутусов.

Він додав, що наразі не можна казати, що це зробили начальник розвідки Міноборони Василь Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький. Комунікувати з Білоруссю могли президент, голова ОП та керівник комітету розвідки.

"Я не думаю, що ми можемо зараз щось щодо секретаря говорити, це може бути тільки дуже високий рівень", – наголосив журналіст.

Потрібно відкрити кримінальну справу

Бутусов підкреслив, що для того, аби встановити, хто передав сигнал, слід відкрити кримінальну справу. Тільки так можна буде допитати всіх причетних.

Він зауважив, що Україна повністю втратила довіру союзників. "Ми провалили операцію, яку разом з нами робили спецслужби США і Туреччини".

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