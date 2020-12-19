Вища рада правосуддя намагається приховати суспільно важливу інформацію щодо суддів. Юристи Фундації DEJURE кілька місяців намагаються отримати перелік суддів, яких ВРП мала б звільнити через невідповідність посаді.

В рамках кваліфікаційного оцінювання, так званої перевірки на профпридатність, десятки суддів рекомендували звільнити. Про це – у відеоблозі "Честь і НЕчесть" на 24 каналі.

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Честь тижня

Формальне рішення мала ухвалити ВРП, але довгий час з цим затягувала, дозволяючи недоброчесним і непрофесійним суддям залишатись на посадах і отримати зарплату.

ВРП отримала 6 запитів від юристів DEJURE і 6 разів відмовилась оприлюднювати список недоброчесних суддів, посилаючись на те, що таких даних у неї немає.

Це – відверта неправда та грубе порушення закону про доступ до публічної інформації. Тому юристи DEJURE звернулись до Верховного суду.

Після того, як Верховний суд задовольнив перший позов, Вища рада правосуддя продовжила порушувати закон та приховувати інформацію.

Її поширення могло б показати неоднакове ставлення до суддів та відверті маніпуляції ВРП. Тож юристи подали ще один позов. 7 грудня Верховний суд задовольнив і його.



Судді Верховного суду отримали премію "Честь тижня" / Скриншот з відео

Судді підтвердили, що Рада має запитувану інформацію. Її надання не потребує від ВРП створення нової інформації, лише систематизації наявної.

Крім того, вони звернули увагу, що ВРП не може відмовляти в наданні інформації, посилаючись на адміністративні труднощі, спричинені тим, як Рада обліковує власні дані.

Те, що такі труднощі не дозволяли провести "узагальнення чи аналітичну обробку даних", не повинно перешкоджати у наданні доступу до публічної інформації, яка є предметом значного суспільного інтересу.

Премією "Честь тижня" ми хочемо відзначити суддів Верховного суду – Володимира Бевзенка та Володимира Кравчука. Адже вони не дозволили членам Вищої ради правосуддя приховувати суспільно важливу інформацію.

На своєму сайті Вища рада правосуддя зазначила, що прагне сформувати нульову толерантність до невиконання судових рішень. Тож ми пильно стежитимемо за тим, як швидко ВРП подасть усім гарний приклад.

НЕчесть тижня

Андрій Портнов – незвичайний адвокат. Він колишній заступник голови АП Януковича, який курував судову реформу. Тож не дивно, що його діяльність постійно викликає інтерес у журналістів, що Портнову дуже не подобається.

Наприклад, у 2019 році журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач проводив розслідування щодо можливого впливу Портнова на українських топ-чиновників.

Портнов є публічною особою, тому висвітлення журналістами його діяльності є цілком законним та виправданим. А от те, що далі зробив Портнов, ні.



Андрій Портнов та Віктор Янукович / Фото Укрінформу

В листопаді 2019 року ексчиновник виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водіїв знімальної групи "Схем", які допомагали Ткачеві проводити розслідування.

Серед опублікованого були повні паспортні дані та домашня адреса водіїв, номери авто, а також інформація, що свідчить про стеження за їх місцем проживання.

Така інформація могла бути отримана Портновим з офіційних, але не відкритих джерел, що має ознаки злочину. Публікуючи дані, Портнов міг чинити вплив на журналістів, що також є злочином.

Підпал авто "Схем"

Розповсюдження цих даних наразило водіїв на небезпеку переслідування та насильства. У серпні 2020 року автомобіль одного із них Бориса Мазура було підпалено.



Спалений автомобіль журналістів / Фото з фейсбук-сторінки Михайла Ткача

Публікація такої інформації є порушенням Закону про захист персональних даних. Це дозволено у виключних випадках, як-от для захисту національної безпеки. Наприклад, оприлюднювати російські паспорти українських чиновників і суддів.

Адвокати журналістів подали цивільні позови на Портнова з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми "Схеми" та стягнути моральну шкоду.

Один із позовів потрапив на розгляд судді Печерського районного суду Києва Світлани Волкової. Ця суддя уже ухвалювала рішення на користь Портнова.

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Чим відома суддя Волкова

► Вона підтвердила нібито "безперервне проживання Портнова" в Україні протягом останніх 5 років. Хоча після втечі Януковича до Ростова той мешкав в Австрії.

► Іншим рішенням суддя випустила з-під варти екскомандувача "Беркуту" Дмитра Садовника, який згодом утік з України. За це Волкова була звільнена за порушення присяги, але пізніше поновлена Верховним судом.

Коли твою справу розглядає суддя з таким послужним списком, сподіватись на законне рішення не доводиться. Тож не дивно, що в серпні 2019 року ця ж суддя відмовила водію "Схем" у проведенні відкритого засідання.

Вона розглянула справу у письмовому провадженні без участі сторін та відмовила у задоволенні його позову. Фактично іменем України ухвалила рішення, через яке Портнов може порушувати приватність журналістів та публікувати їхні персональні дані.

Нібито для того, аби захистити приватність Портнова. Але як це йому допоможе – вона не пояснила. Окрім відмови у позові, суддя також постановила стягнути з водія "Схем" витрати Портнова на адвокатів у розмірі 52 500 гривень.



Хто з суддів отримав премію "НЕчесть тижня" / Скриншот з відео

Адвокати водія спробували оскаржити рішення. Та судді Апеляційного суду Києва Крижанівська, Оніщук та Шебуєва також стали на сторону Портнова. Вони відхилили прохання про видалення з публічного простору персональних даних члена команди "Схем".

За логікою цих суддів, тепер будь-хто може поширювати персональні дані інших осіб, отримані незаконно, та не боятись покарання.

Портнов уже погрожував, що поширить інформацію і про інших членів команди "Схем". Цікаво, як швидко він тепер це зробить?

Колективну премію "НЕчесть тижня" отримують судді, які дозволили Портнову розповсюджувати персональні дані журналістів та членів їх команд – Світлана Волкова, Ганна Крижанівська, Максим Оніщук та Вікторія Шебуєва.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.