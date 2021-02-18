У "Слузі народу" запевняють, що жодного кофлікту між спікером парламенту Дмитром Разумковим та самим президентом Зеленським немає. Проте радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає позицію голови Верховної Ради дуже дивною.

Про свою думку про теперішню поведінку Разумкова Подоляк розповів в інтерв'ю.

До теми Майбутній суперник: чи може Дмитро Разумков перейти дорогу Зеленському

Разумков вигравав виборчу кампанію не сам, – Подоляк

Подоляк наголосив, сам Зеленський до цих дискусійних моментів ставиться набагато більш спокійно та м'яко.

Дуже дивна позиція (у Разумкова – 24 канал). Тому що зайшла команда, він є членом цієї команди, він не сам заходив у виборчу кампанію, не сам її модерував і вигравав,

– каже Подоляк.

Для команди така позиція шкідлива

За словами радника Андрія Єрмака, командна робота має передбачити 4 – 4,5 роки співпраці. Надмірна окремість спікера та його амбіції шкодять команді.

Мені здається, що спікер трохи вийшов у фальстарті і починає демонструвати свою самостійність. Для команди це погано, для команди це шкідливо, для України це теж шкідливо,

– вважає радник голови ОПУ.

Проте Подоляк переконує, жодного конфлікту з головою Верховної Ради немає. І президент, і спікер надалі спілкуються у конструктивній робочій атмосфері.

Єрмак каже, що спікера міняти не збираються

Раніше про те, що жодного протистояння між Разумковим та Зеленським нема, запевнив і керівник Подоляка – Андрій Єрмак. Голова ОПУ також наголосив, що про жодні спроби замінити Разумкова не мовиться. Над таким чутками вони зі спікером "навіть посміялись".

Важливо! На початку лютого у ЗМІ з'явилась інформація, що у кріслі спікера замість Дмитра Разумкова Володимир Зеленський хоче бачити його першого заступника Руслана Стефанчука. Банкову начебто турбує надмірна самостійність спікера.