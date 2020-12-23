Цивільна дружина Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська опублікувала відео з похорону померлого мера Харкова. З Кернесом прощались 23 грудня.

Кернеса поховали у Харкові 23 грудня

Відеоролик Гайсинська опублікувала у власному інстаграмі. На кадрах – прощання у Харківському національному театрі опери та балети та похорон на кладовищі.

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Спи, мій хороший,

– написала Гайсинська.

Як прощались з Геннадієм Кернесом

Похорон Геннадія Кернеса відбувся у Харкові 23 грудня. Відспівування розпочали вранці у Благовіщенському соборі. Згодом харків'яни могли попрощатись з міським очільником у Харківському національному театрі опери та балету. За попередніми підрахунками, прийшли кілька тисяч людей. Через церемонію прощання центр Харкова вдень перекрили для транспорту.

Дивіться відео з прощання з мером Харкова: