Спи, мій хороший, – цивільна дружина Кернеса опублікувала відео з його похорону
Цивільна дружина Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська опублікувала відео з похорону померлого мера Харкова. З Кернесом прощались 23 грудня.
Кернеса поховали у Харкові 23 грудня
Відеоролик Гайсинська опублікувала у власному інстаграмі. На кадрах – прощання у Харківському національному театрі опери та балети та похорон на кладовищі.
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Спи, мій хороший,
– написала Гайсинська.
Як прощались з Геннадієм Кернесом
Похорон Геннадія Кернеса відбувся у Харкові 23 грудня. Відспівування розпочали вранці у Благовіщенському соборі. Згодом харків'яни могли попрощатись з міським очільником у Харківському національному театрі опери та балету. За попередніми підрахунками, прийшли кілька тисяч людей. Через церемонію прощання центр Харкова вдень перекрили для транспорту.
Дивіться відео з прощання з мером Харкова:
Що відомо про смерть Кернеса?Геннадій Кернес на початку осені захворів на коронавірус. У важкому стані мера Харкова доставили до Німеччини, у клініку "Шаріте". У грудні стан політика значно погіршився, у нього відмовили дві нирки. 17 грудня Кернес помер.
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