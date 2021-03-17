Спецзасідання КСУ: охорона не пустила Тупицького до суду

Джерело:КСУ
Спеціальне засідання Конституційного Суду, яке на 17 березня скликав відсторонений суддя Олександр Тупицький, не відбулося. Все тому, що охорона не пропустила служителя Феміди до суду.
Засідання мало відбутися о 14:30. Тупицький запланував його ще 9 березня.
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Проведення спеціального пленарного засідання КСУ не відбулося через недопуск працівниками Управління державної охорони Голови КСУ Тупицького до приміщення суду для участі у засіданні,
– мовиться у повідомленні.
Тупицький видав розпорядження №19/01/2011-ОД про скликання 17 березня 2021 року спеціального пленарного засідання Конституційного Суду.
На ньому мали розглянути "звернення слідчого – заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках, Державного бюро розслідувань А. Яблонського".