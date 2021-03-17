Спецзасідання КСУ: охорона не пустила Тупицького до суду

Спеціальне засідання Конституційного Суду, яке на 17 березня скликав відсторонений суддя Олександр Тупицький, не відбулося. Все тому, що охорона не пропустила служителя Феміди до суду.

Засідання мало відбутися о 14:30. Тупицький запланував його ще 9 березня.

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Проведення спеціального пленарного засідання КСУ не відбулося через недопуск працівниками Управління державної охорони Голови КСУ Тупицького до приміщення суду для участі у засіданні,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про спеціальне засідання КСУ

Тупицький видав розпорядження №19/01/2011-ОД про скликання 17 березня 2021 року спеціального пленарного засідання Конституційного Суду.

На ньому мали розглянути "звернення слідчого – заступника керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках, Державного бюро розслідувань А. Яблонського".

Головне про відсторонення Тупицького

Голову КСУ підозрюють у підкупі свідка та неправдивих показах. Мовиться про справу Зуєвського енергомеханічного заводу.

29 грудня президент Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив Тупицького з посади, а 26 лютого продовжив відсторонення до 28 березня.

У КСУ кажуть, що суддя працює дистанційно і отримує зарплату у повному обсязі.



Головне про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу