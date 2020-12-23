Спецпризначенці захопили чоловіка, який стріляв по поліцейських в Одесі: відео
Група захоплення роззброїла зловмисника, який вранці 23 грудня вирішив обстрілювати правоохоронців, аби завадити їм проводити обшук у себе в будинку.
Подробиці інциденту, який стався на вулиці 2-й Станційній, повідомили у поліції Одеси. У результаті спецоперації правоохоронці затримали 23-річного чоловіка.
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Що відомо про затримання стрілка в Одесі
За даними слідчих, інцидент стався близько 7:00. Коли оперативники прибули до приватного будинку фігуранта справи, вони повідомили чоловіку про мету візиту. Але він почав стрілянину з травматичного пістолета.
Зловмисник стріляв з травматичного ТТ / Фото поліції Одещини
Тоді копам довелося викликати підкріплення. Спецпризначенці роззброїли зловмисника та затримали його.
Внаслідок операції ніхто не постраждав.
За фактом вчиненого чоловіком злочину відкрито додаткову кримінальну справу.
Дивіться відео з затриманим чоловіком, який стріляв по поліцейських в Одесі:
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