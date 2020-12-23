Група захоплення роззброїла зловмисника, який вранці 23 грудня вирішив обстрілювати правоохоронців, аби завадити їм проводити обшук у себе в будинку.

Подробиці інциденту, який стався на вулиці 2-й Станційній, повідомили у поліції Одеси. У результаті спецоперації правоохоронці затримали 23-річного чоловіка.

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Раніше його підозрювали в шахрайстві, а тепер інкримінуватимуть ще й погрозу поліціянтам.

Що відомо про затримання стрілка в Одесі

За даними слідчих, інцидент стався близько 7:00. Коли оперативники прибули до приватного будинку фігуранта справи, вони повідомили чоловіку про мету візиту. Але він почав стрілянину з травматичного пістолета.



Зловмисник стріляв з травматичного ТТ / Фото поліції Одещини

Тоді копам довелося викликати підкріплення. Спецпризначенці роззброїли зловмисника та затримали його.

Внаслідок операції ніхто не постраждав.

За фактом вчиненого чоловіком злочину відкрито додаткову кримінальну справу.

Дивіться відео з затриманим чоловіком, який стріляв по поліцейських в Одесі: