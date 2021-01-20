У 2020 році українські силові відомства розробили спецоперацію із затримання найманців російської військової компанії "Вагнер". Втім, її зірвали, а остаточного розслідування щодо цього немає й досі.

Найманців, частина з яких брала активну участь у російсько-українській війні на боці бойовиків, тоді затримали поблизу Мінська. Україна дала запит на їх екстрадицію, але Білорусь віддала бойовиків Росії. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Після міжнародного скандалу з'явилась інформація, що аби затримати вагнерівців, українські спецслужби більше ніж рік готували масштабну операцію.

Як усе мало відбуватися

Бойовики мали вилетіти з Мінська до Стамбула, але під час польоту один із пасажирів, агент СБУ, повинен був імітувати погіршення стану здоров'я. Через це літак планували вимушено приземлити в Києві, де й мали затримати вагнерівців. Однак на останньому етапі операцію зірвали. Представники Офісу Президента ще й досі заперечують цю історію.

Детективна історія, яку вигадали від самого початку й до кінця. Взяли кілька фактів з реальності, додали художні вигадки й створили масштабну історію, яка дійсно вражає,

– заявляв очільник ОП Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський також заперечував інформацію про начебто "злив" інформації щодо спецоперації.

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Водночас представник розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв зазначив, що у цій справі дуже багато слідів. Зокрема, про операцію навіть вирішили зняти фільм.

Розслідувач припускає, що рішення відтермінувати операцію не обов'язково було зрадою державних інтересів, адже саме тоді домовлялись про обмін полоненими між Україною і Росією. За його словами, це могло бути виправданням для відтермінування.

"З якою метою взагалі заперечувати факт операції, яку зробили професійно. Вона взагалі могла стати успіхом для України", – наголосив Грозєв.

Суспільство почало протестувати

В українському суспільстві також не зрозуміли такого розвитку подій. Громадськість почала протестувати й під її тиском правоохоронці відкрили справу. Щоправда, не через зрив операції, а через оприлюднення про це інформації у ЗМІ.

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У парламенті також закликали створити тимчасову слідчу комісію. Втім, президентська монобільшість блокує процес.

Офіс Президента не хоче, щоб Верховна рада й громадськість дізналися правду. Влада взагалі не розуміє специфіки роботи або це була халатність або це все ж була зрада,

– заявив секретар одного з комітетів Ради Роман Костенко.

Варто зауважити, що офіційну заяву щодо справи зробив і 5 президент України Петро Порошенко. Він зазначив, що санкціонував спецоперацію ще під час своєї каденції.

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Однак варто таки дочекатись результатів розслідування групи Bellingcat. У кінці січня 2021 року її представники мають приїхати до Києва. Фахівці прогнозують, що оприлюднені ними факти можуть мати нищівні наслідки.

Поки невідомо, чи усвідомлюють це в Офісі Президента. Зокрема, коментувати цю ситуацію там поки не поспішають.