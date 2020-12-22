Дослідницька пошукова мережа Bellingcat займеться розслідуванням проваленої спецоперації з затримання російських вагнерівців у Білорусі. Головний розслідувач мережі Христо Грозєв переконаний, що українські спецслужби геніально організували цю спецоперацію.

Розвідка Міноборони й СБУ змогли переконати ФСБ, що вагнерівців справді намагаються найняти на війну у Венесуелі. Про це Христо Грозєв розповів в інтерв'ю в проєкті "БАЦМАН".

До слова Зовнішня операція проти України, – Єрмак про історію із вагнерівцями та планами спецслужб

Усе це було зроблено українською розвідкою. Вони довели цих людей до Мінська, звідки ті були готові далі вилетіти "до Стамбулу", а насправді літак посадили б у Києві,

– розповів головний розслідувач Bellingcat.

Він переконаний, що це все було організовано просто геніально, а українська влада чомусь стверджує, що цього всього не було. Мовляв, це вигадали російські спецслужби.

"Це такий хороший проєкт, який би зробив з російських спецслужб посміховисько й клоунів. Та потім держава відмовилася від цього. Для мене це дуже дивно, тому ми цим і почали займатися", – пояснив Христо Грозєв.

Він заявив, що вже на нинішній стадії розслідування Bellingcat може говорити про те, що така спецоперація справді була. Втім, на стадії, коли вже літак з вагнерівцями мав вилітати, було політичне рішення на рівні ОПУ, що потрібно це відкласти на кілька днів.

Там були дуже важливі свідки. З них 8 – це важливі свідки збиття літака MH17. Решта – це люди, яких можна було показати в Гаазі в іншій справі, а саме в агресії Росії проти України,

– заявив головний розслідувач мережі.

Коротко про спецоперацію з вагнерівцями:

У липні 2020 року білоруські спецслужби спіймали на території держави групу російських вагнерівців. Білоруська влада заявила, мовляв, ті готували провокації в Білорусі.

Після кількох днів утримування їх відпустили в Росію. Натомість українські журналісти почали заявляти: це була спецоперація української контррозвідки.

Вагнерівців заманили, мали намір привезти в Київ і там затримати. Втім, через команду з Офісу Президента України спецоперацію спеціально провалили. В ОПУ цю версію подій заперечують.