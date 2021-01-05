Українські силові відомства розробили спецоперацію, у результаті якої мали взяти в полон найманців, частина яких служила в російській приватній військовій компанії "Вагнер". Це люди, які брали участь у бойових діях на Сході України, однак на стороні терористів і російських військових.

Однак спецоперацію зірвали, а найманці повернулися в Росію. Публікації журналістів із посиланням на власні проінформовані джерела свідчать, що "злив" інформації міг бути з Офісу Президента. Детальніше – у відеоблозі "VETERANO блог" на 24 каналі.

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Ця історія дуже непроста та навіть демонстративна. Розповіді про такі операції Головного управління розвідки Міноборони та СБУ під час війни нагадують державну зраду.

Що відомо про терористів

Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов, посилаючись на дані зі своїх джерел, стверджує, що більше ніж рік тому, ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Генеральної прокуратури розпочали збір інформації й виявлення місцеперебування терористів.

Ймовірно, вони були причетні до збиття цивільного літака нідерландських авіаліній Boeing МН-17, українського ІЛ-76 з десантниками та АН-26.

Згідно з підробленими документами, таким особам запропонували охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Також ці бойовики мали довести свою професійну придатність чи то "кваліфікацію", тому під запис вони розповідали про злочини, скоєні ними на території України. Частину цих записів оприлюднила журналістка Яніна Соколова.

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Як усе мало відбуватися

На плівках найманці розповідають, які саме літаки збивали та що саме вони робили на Донбасі. За задумом українських розвідників, група з 33 найманців, а серед них 28 бойовиків, яких збирались затримати, мала вилетіти із Москви до Мінська. Там вони мали пересісти на літак, який прямує до Стамбула.

Якраз під час цього перельоту український розвідник, який теж мав перебувати у літаку, повинен був вдати, начебто йому стало дуже погано. Через це літак мали б екстрено посадити в найближчому аеропорту України. Після цього до літака прибули б представники українських спецслужб, під виглядом медпрацівників, і затримати найманців.

Це могла б бути найкрутіша спецоперація українських силовиків за всю історію, однак не судилося. Усе пішло за сценарієм з найгіршим можливим фіналом.

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Доповідь в Офісі Президента

За даними журналістів, перед завершальним етапом операції, коли бойовики вже були у Мінську, до Офісу Президента прийшли на доповідь заступник голови СБУ Руслан Баранецький та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба. Під час цього, ймовірно, також були присутні Володимир Зеленський, очільник ОП Андрій Єрмак, перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, один із заступників Єрмака Роман Машовець та секретарка президента Марія Левченко.

Видання "Лівий берег" повідомило, що спецоперацію начебто вирішили відкласти на кілька днів. Усе через те, щоб "її проведення не завадило обміну полоненими та початку перемир'я на Донбасі".

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Наразі ніхто не знає, про що говорили в кабінеті, окрім безпосередніх учасників. Втім, після цієї доповіді спецоперацію зірвали. Найманців арештували білоруські силовики, а через тиждень вони вже були на території Росії.

За даними журналістів, тоді начальник ГУР Міноборони Василь Бурба почав вимагати перевірку на поліграфі всіх, хто перебував в кабінеті під час доповіді, враховуючи Андрія Єрмака та навіть себе. Та, як бачимо, на рівні керівництва держави не зробили жодних кроків для такої перевірки. Водночас навіть не розпочали офіційне розслідування цієї справи.

Що відбувалося потім

Згодом стало відомо, що президент звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони. Натомість заступник голови СБУ Руслан Баранецький пішов у безстрокову відпустку.

Це відбувалося влітку. Тоді Єрмак виходив до журналістів і запевняв, що все це брехня і вигадки ЗМІ й російських спецслужб. Навіть президент назвав інформацію про "злив" спецоперації "маячнею".

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Що наразі відбувається зі справою

На сьогодні одна з найвпливовіших розслідувальних агенцій світу "Белінгкет" готує проєкт про цей "провал українських спецслужб". Важко сказати, чи це державна зрада чи політичне боягузтво. Журналіст Юрій Бутусов вже дав інтерв'ю про це.

Прикро розповідати саме про такі інциденти, але це теж частина української історії та боротьби за незалежність.

Мені, як людині, яка була на війні, дуже непросто все це читати, розбиратися і бачити масштаби цього "трешу". Однак , я реаліст і розумію, що легко не буде, а подібні історії на війні трапляються.

Наразі хочеться лише справедливості у цій справі, але її немає. Винних ще досі не покарали, а якби не суспільний розголос, то, ймовірно, ніхто взагалі б про це не дізнався.

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Чи не вперше в історії українська розвідка провела таку потужну і, вочевидь, недешеву спецоперацію. Втім, перед фінальним етапом усі зусилля звели нанівець.