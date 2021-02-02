Поліція затримала чоловіка, який підпалив "Епіцентр" у Первомайську та поранив охоронців торгового центру. Він перебував у нетверезому стані, його привели до тями та допитали.

Джерело: "Новости-N"

Подробицями про палія та його мотиви підпалу "Епіцентру" на вулиці Достоєвського поділився Олег Демченко, мер міста Первомайськ.

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Правоохоронці виявили у затриманого чоловіка візуальні ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Зокрема – запах спиртного, незв'язну мову. Його довелося привести до тями, аби допитати.

Каже, що приїхав цілеспрямовано, аби спалити "Епіцентр". Мовляв, у нього неприязні стосунки з директором торгового центру,

– зауважив мер Первомайська.

Міський голова додав, що наразі поліція перевіряє цю версію. Чи справді ці слова палія відповідають реальності – правоохоронці зможуть сказати згодом.

Звідки саме чоловік приїхав на Миколаївщину – він не уточнив. Проте більшість контактів у його телефоні належать людям із Запорізької області. Тож можна припустити, що він є їхнім земляком.

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