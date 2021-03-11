Укрзалізниця в "червоних" регіонах: поїзди не курсуватимуть до 19 березня

Укрзалізниця скасувала деякі рейси поїздів через карантин у 4 регіонах України. Обмеження діятимуть до 19 березня. Натомість додали спеціальні поїзди, що курсуватимуть до Закарпаття.
Продаж квитків припинили на поїзди, що мають сполучення із Чернівецькою, Житомирською, Закарпатською та Івано-Франківською областями. Втім, обмеження скасують аж після виходу регіонів із червоної зони.
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Коли курсуватимуть спецпотяги
Натомість Укрзалізниця повідомила про 5 спеціальних рейсів. Ними можна буде добратись до Закарпаття, а також у зворотному напрямку.
Перелік додаткових рейсів:
- № 358/357 Рахів – Київ курсуватиме 13 та 14 березня;
- у зворотному напрямку – 12 та 13 березня;
- № 13/14 Солотвино – Київ вирушатиме 13 та 14 березня;
- із Києва в Солотвино – 12 та 13 березня;
- № 5/16 Рахів – Харків відправлятиметься 13 березня;
- до Рахова з Харків цей потяг вирушить 12 березня;
- № 81/82 Ужгород – Київ прибуватиме 13 та 14 березня;
- у протилежному напрямку – 12 та 13 березня;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ курсуватиме 13 та 14 березня;
- з Лисичанська в Ужгород поїзд прибуде 12 та 13 березня.
Перелік поїздів, які скасували через карантинні обмеження –
читайте за посиланням.
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