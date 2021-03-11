Укрзалізниця в "червоних" регіонах: поїзди не курсуватимуть до 19 березня

11 березня 2021 , 17:50
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Джерело:

Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця скасувала деякі рейси поїздів через карантин у 4 регіонах України. Обмеження діятимуть до 19 березня. Натомість додали спеціальні поїзди, що курсуватимуть до Закарпаття.

Продаж квитків припинили на поїзди, що мають сполучення із Чернівецькою, Житомирською, Закарпатською та Івано-Франківською областями. Втім, обмеження скасують аж після виходу регіонів із червоної зони.

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Коли курсуватимуть спецпотяги

Натомість Укрзалізниця повідомила про 5 спеціальних рейсів. Ними можна буде добратись до Закарпаття, а також у зворотному напрямку.

Перелік додаткових рейсів:

  • № 358/357 Рахів – Київ курсуватиме 13 та 14 березня;
  • у зворотному напрямку – 12 та 13 березня;
  • № 13/14 Солотвино – Київ вирушатиме 13 та 14 березня;
  • із Києва в Солотвино – 12 та 13 березня;
  • № 5/16 Рахів – Харків відправлятиметься 13 березня;
  • до Рахова з Харків цей потяг вирушить 12 березня;
  • № 81/82 Ужгород – Київ прибуватиме 13 та 14 березня;
  • у протилежному напрямку – 12 та 13 березня;
  • № 45/46 Ужгород – Лисичанськ курсуватиме 13 та 14 березня;
  • з Лисичанська в Ужгород поїзд прибуде 12 та 13 березня.
Перелік поїздів, які скасували через карантинні обмеження – читайте за посиланням.

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