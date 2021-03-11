Укрзалізниця скасувала деякі рейси поїздів через карантин у 4 регіонах України. Обмеження діятимуть до 19 березня. Натомість додали спеціальні поїзди, що курсуватимуть до Закарпаття.

Продаж квитків припинили на поїзди, що мають сполучення із Чернівецькою, Житомирською, Закарпатською та Івано-Франківською областями. Втім, обмеження скасують аж після виходу регіонів із червоної зони.

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Коли курсуватимуть спецпотяги

Натомість Укрзалізниця повідомила про 5 спеціальних рейсів. Ними можна буде добратись до Закарпаття, а також у зворотному напрямку.

Перелік додаткових рейсів: