Спецефір Pro новини: Зеленський‌ ‌вимкнув ‌"112 Україна",‌ ‌ZIK ‌і‌ ‌Newsone

22:20

У випуску програми "Pro новини" за 3 лютого – Володимир Зеленський підписав указ про блокування мовлення телеканалів Медведчука. Припинили роботу "112 Україна", ZIK, Newsone. Президенту вже закидають, що канали закрили, адже на них чинну владу журналісти критикували.