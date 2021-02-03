У випуску програми "Pro новини" за 3 лютого – Володимир Зеленський підписав указ про блокування мовлення телеканалів Медведчука. Припинили роботу "112 Україна", ZIK, Newsone. Президенту вже закидають, що канали закрили, адже на них чинну владу журналісти критикували.

Джерело: 24 канал Також у випуску: Чому Петро Порошенко не закрив телеканали Медведчука, коли перебував на посаді президента. Звідки в Медведчука гроші на придбання телеканалів. Які наслідки для Зеленського матиме його рішення щодо блокування телеканалів ‌"112 Україна",‌ ‌ZIK ‌і‌ ‌Newsone.