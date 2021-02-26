Спалять опудало Путіна: у Херсоні почалась акція до Дня спротиву окупації Криму
До Дня спротиву окупації Криму у Херсоні влаштували акцію. Саме 7 років тому у Сімферополі відбувся багатотисячний проукраїнський мітинг.
Джерело:24 канал
Під час подій семирічної давнини люди вимагали зупинити окупацію півострова Росією. Херсонці 26 лютого зібрались на центральній площі міста, аби спалити символ окупації – опудало російського президента Володимира Путіна.
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Що відомо про акцію в Херсоні
Наразі у центрі Херсона – на площі Свободи, збираються палити матрьошку Путіна. Власне його опудало підвісили на шибеницю, активісти пояснили, що він "перебуває на своєму місці".
На патріотичній акції зібралися й представники кримськотатарського народу. Вони пригадали події семирічної давності, коли чинили супротив захопленню Криму.
За словами активістів, в Криму досі залишаються заарештовані патріоти. Водночас акція проходить дуже символічно, адже на площі Свободи – портрети загиблих учасників АТО та захисників України.
У Херсоні почалась акція до Дня супротиву окупації: відео 24 каналу
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