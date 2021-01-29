Спадок Кернеса: вдова мера Харкова закриває його готель "Національ" – ЗМІ

Оксана Гайсинська, вдова мера Харкова Геннадія Кернеса, вирішила закрити готель "Національ". Після смерті харківського міського голови він перейшов їй у спадок. Готель "Національ" розташовується в Харкові на проспекті Науки.

Джерело: "Об'єктив"

Гайсинська не лише вирішила закрити бізнес, а і продати будівлю. Про це повідомило інформоване джерело видання.

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Представники готелю під час спілкування з журналістами підтвердили, що він з 29 січня припинив роботу. Але причину закриття готелю не сказали.

Водночас на сайті "Національ" вже неможливо забронювати номери не лише на найближчі дні, а і на усі майбутні місяці.



В "Націоналі" вже неможливо забронювати номери / Скриншот 24 каналу

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