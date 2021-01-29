Спадок Кернеса: вдова мера Харкова закриває його готель "Національ" – ЗМІ
Оксана Гайсинська, вдова мера Харкова Геннадія Кернеса, вирішила закрити готель "Національ". Після смерті харківського міського голови він перейшов їй у спадок. Готель "Національ" розташовується в Харкові на проспекті Науки.
Джерело: "Об'єктив"
Гайсинська не лише вирішила закрити бізнес, а і продати будівлю. Про це повідомило інформоване джерело видання.
Радимо ознайомитися Смерть Геннадія Кернеса: що відомо про спадкоємців мера Харкова – фото
Гайсинська закриває готель Кенеса "Національ": що відомо
Представники готелю під час спілкування з журналістами підтвердили, що він з 29 січня припинив роботу. Але причину закриття готелю не сказали.
Водночас на сайті "Національ" вже неможливо забронювати номери не лише на найближчі дні, а і на усі майбутні місяці.
В "Націоналі" вже неможливо забронювати номери / Скриншот 24 каналу
Цікаво Місяць виводили з коми: друг розповів про останні місяці Кернеса
Головне про смерть Геннадія Кернеса
- У вересні 2020 року у політика виявили коронавірус. Через це його перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- Тривалий час інформації про стан здоров'я мера Харкова не було. ЗМІ навіть припускали, що Кернес вже помер.
- 11 грудня стало відомим, що чиновнику стало значно гірше. Через відмову 2 нирок його перевели на повний діаліз.
- Вже 17 грудня 2020 Кернес помер у "Шаріте", але перед цим переміг на виборах та вступив на посаду без присяги.
- Борт із тілом мера прибув у Харків ввечері 22 грудня. А наступного дня в його рідному місті Кернеса провели в останню путь.
- Поки він офіційно все ще залишається мером Харкова, адже повторні вибори не можуть призначити.
Поділитися новиною