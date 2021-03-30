Мільярдний "спадок Кернеса": журналісти показали, що дісталось його пасинку та ексдружині

У Харкові є один з найвражаючих спадків в історії України. Покійний мер міста Геннадій Кернес залишив його своєму пасинку та дружині – Родіону та Оксані Гайсинським.

Ледь не всі харківські ринки, торгові центри, ресторани, кафе та офіси – все, що мерська рука за 10 років зуміла витягнути з міста і приховати. Тепер це активно переписують на спадкоємців.

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Про все це багато писали місцеві журналісти.

Журналісти " Слідства.Інфо " також взялися рахувати вартість усіх цих активів. Вони нарахували ледь не 1,5 мільярди гривень.

Оренда кімнати в будинку пенсіонера, готельний номер в "Націоналі" і якісь просто божевільні дивіденди від однієї з харківських фінансових компаній. Все-все, що у Геннадія Кернеса було – все те роками і лишалося. Ні більше, ні менше.

При цьому корупційна машина харківської мерії так само незмінно роками "штампувала" все нові й нові кейси. Наприклад, "золоті" лавки в метро чи реконструкція парку Горького вартістю в кілька обласних бюджетів.

Харківські літописці корупції

Харківський антикорупційний центр – такі собі літописці корупції в Харкові. Вони відстежували і висвітлювали кожен факт, кожен кейс, коли Кернес і його оточення за 10 років правління робили щось не так.

Я вважаю, що не 10 років, а всі 14, тому що Геннадій Кернес фактично став мером ще в 2006 році. Тоді офіційно мером був Михайло Добкін – це такий був "проксі" Геннадія Кернеса на посаді мера,

– пояснив у "Харківському антикорупційному центрі" Дмитро Булах.

Разом з бюджетом з міста утікали комунальні гектари і квадратні метри – найсолодші, найцентральніші.

За словами Булаха, за ці 10 – 14 років місто стало "жертвою бачення підходів і бажань однієї людини". Ця людина, Кернес, перетворила великий мегаполіс, більш ніж 1,5-мільйонний, у свій приватний бізнес.



Дмитро Булах / Фото Bihus.Info​

"Це було пов'язано і з нерухомістю, і з будівництвом, і з будь-якими іншими сферами діяльності нашого міста. Всюди куди дотягалася рука, могла дотягатися рука міського керівництва, міської ради – у всіх сферах була монополія Геннадія Кернеса та його партнерів", – зазначив Булах.

За підписом Кернеса передавалися в оренду чи продавалися за безцінь і зникали за десятками невідомих компаній.

Бідний чи хитрий

Власне, беремо ринки, наприклад. Торгові ринки міста. Понад 10 торгових ринків, які були розташовані і зараз розташовані в межах Харкова – з 2006 року стали приватними. Там багато історичних будівель, але вони часто використовуються сумнівно за своїм призначенням.

Багато об'єктів є на центральній вулиці Сумській – це як Хрещатик для Києва. Всі ці мільйони, метри і гектари при цьому ніяк не позначалися на офіційних статках Кернеса.

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Кімнат в будинку пенсіонера не ставало більше, кількість готельних номерів теж не збільшувалася. Як так? Просто покійний мер на себе нічого не записував, а дружину і пасинка просто не декларував.

"Мені здається, що тут Геннадій Кернес не став першопроходцем. Ми пам'ятаємо історію про Сталіна. Насправді це міф, але про його 1 диван, чи що там в нього було, стіл і одне пальто. Спартанське таке, спартанець. Насправді ж у Сталіна не так, і у Геннадія Кернеса не так", – розповів Булах.

Кернес готувався до закінчення свого строку

"Після смерті Кернеса ми бачимо, як ці будівлі та фірми переоформлюються на колишню дружину Геннадія Кернеса, наприклад, Оксану Гайсинську. Не те, що повертаються, а передаються фактичному власнику", – зауважили у "Харківському антикорупційному центрі".



Геннадій Кернес та Оксана Гайсинська / Фото інстаграм Гайсинської

Вони з 2019 року почали виникали як власники в цих самих "невідомих компаніях".

"Я знаю, що 2018 року суттєво став погіршуватися стан його здоров'я. Я думаю, це була певна така повільна, гармонійна, ненав'язлива легалізація чи легітимізація цієї власності", – сказав Булах.

Він додав, що майно почали переоформляти на Родіона ще до діагнозу COVID-19.

Я думаю, що він готувався до закінчення свого строку протягом цього терміну повноважень, який закінчився в 2020 році,

– наголосив Булах.

Піку цей процес досяг наприкінці 2020 року, коли Геннадій Адофольфович вже лежав в "Шаріте", а також на початку 2021 року – одразу після смерті Кернеса.



Родіон Гайсинський з Геннадієм Кернесом / Фото mykharkov

Кафе пасинка у центрі міста

У центрі Харкова – біля Майдану Свободи – розташоване кафе, яке тепер належить Родіону Кернесу. Будівля стоїть на землі, яку місто за мерства Кернеса спочатку продало невідомій компанії. Продало не просто, а на виплату.



Журналіст відвідав кафе пасинка Кернеса / Фото Bihus.Info​

Не почулося. Місто дозволило бізнесу платити гроші за шмат землі в самому центрі міста частинами. Це як смартфон в магазині. Не знаю, чи існує подібне в інших містах, однак зустріти таке складно. Щось підказує, що це якраз винахід мерії Кернеса.

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Цей прийом далі буде використовуватися постійно, але, схоже, що ця фішка працює тільки зі "своїми" компаніями. "Своїми", бо зараз земля під кафе – у фірми Гайсинського. Яка несподіванка.



Кафе розташоване в центрі Харкова / Фото Bihus.Info​

Кафе ексдружини

У цьому кафе кави за 23 гривні немає, доводиться заплатити аж 40 гривень. Ці гроші ідуть вже у фонд не Родіона, а Оксани Гайсинської – дружини Кернеса. Ділянку під цим кафе прямо посеред центрального парку Шевченка харківські депутати віддали в оренду до 2046 року.



Це кафе вже належить Оксані Гайсинській / Фото Bihus.Info​

Віддали фірмі Гайсинської. Однак з'явилась вона у фірмі вже після смерті чоловіка – у січні 2021 року. Водночас варто зазначити, що заклади в парках відпочинку, де просто натовпи людей – класна ідея. Перекус хочуть всі, а значить всі лишатимуть гроші.