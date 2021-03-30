Мільярдний "спадок Кернеса": журналісти показали, що дісталось його пасинку та ексдружині

Джерело:"Наші гроші" на 24 каналі
У Харкові є один з найвражаючих спадків в історії України. Покійний мер міста Геннадій Кернес залишив його своєму пасинку та дружині – Родіону та Оксані Гайсинським.
Ледь не всі харківські ринки, торгові центри, ресторани, кафе та офіси – все, що мерська рука за 10 років зуміла витягнути з міста і приховати. Тепер це активно переписують на спадкоємців.
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Про все це багато писали місцеві журналісти.До теми. Журналісти " Слідства.Інфо" також взялися рахувати вартість усіх цих активів. Вони нарахували ледь не 1,5 мільярди гривень.
Оренда кімнати в будинку пенсіонера, готельний номер в "Націоналі" і якісь просто божевільні дивіденди від однієї з харківських фінансових компаній. Все-все, що у Геннадія Кернеса було – все те роками і лишалося. Ні більше, ні менше.
При цьому корупційна машина харківської мерії так само незмінно роками "штампувала" все нові й нові кейси. Наприклад, "золоті" лавки в метро чи реконструкція парку Горького вартістю в кілька обласних бюджетів.
Харківський антикорупційний центр – такі собі літописці корупції в Харкові. Вони відстежували і висвітлювали кожен факт, кожен кейс, коли Кернес і його оточення за 10 років правління робили щось не так.
Я вважаю, що не 10 років, а всі 14, тому що Геннадій Кернес фактично став мером ще в 2006 році. Тоді офіційно мером був Михайло Добкін – це такий був "проксі" Геннадія Кернеса на посаді мера,
– пояснив у "Харківському антикорупційному центрі" Дмитро Булах.
Разом з бюджетом з міста утікали комунальні гектари і квадратні метри – найсолодші, найцентральніші.
За словами Булаха, за ці 10 – 14 років місто стало "жертвою бачення підходів і бажань однієї людини". Ця людина, Кернес, перетворила великий мегаполіс, більш ніж 1,5-мільйонний, у свій приватний бізнес.
Дмитро Булах / Фото Bihus.Info
"Це було пов'язано і з нерухомістю, і з будівництвом, і з будь-якими іншими сферами діяльності нашого міста. Всюди куди дотягалася рука, могла дотягатися рука міського керівництва, міської ради – у всіх сферах була монополія Геннадія Кернеса та його партнерів", – зазначив Булах.
За підписом Кернеса передавалися в оренду чи продавалися за безцінь і зникали за десятками невідомих компаній.
Власне, беремо ринки, наприклад. Торгові ринки міста. Понад 10 торгових ринків, які були розташовані і зараз розташовані в межах Харкова – з 2006 року стали приватними. Там багато історичних будівель, але вони часто використовуються сумнівно за своїм призначенням.
Багато об'єктів є на центральній вулиці Сумській – це як Хрещатик для Києва. Всі ці мільйони, метри і гектари при цьому ніяк не позначалися на офіційних статках Кернеса.
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Кімнат в будинку пенсіонера не ставало більше, кількість готельних номерів теж не збільшувалася. Як так? Просто покійний мер на себе нічого не записував, а дружину і пасинка просто не декларував.
"Мені здається, що тут Геннадій Кернес не став першопроходцем. Ми пам'ятаємо історію про Сталіна. Насправді це міф, але про його 1 диван, чи що там в нього було, стіл і одне пальто. Спартанське таке, спартанець. Насправді ж у Сталіна не так, і у Геннадія Кернеса не так", – розповів Булах.
"Після смерті Кернеса ми бачимо, як ці будівлі та фірми переоформлюються на колишню дружину Геннадія Кернеса, наприклад, Оксану Гайсинську. Не те, що повертаються, а передаються фактичному власнику", – зауважили у "Харківському антикорупційному центрі".
Геннадій Кернес та Оксана Гайсинська / Фото інстаграм Гайсинської
Вони з 2019 року почали виникали як власники в цих самих "невідомих компаніях".
"Я знаю, що 2018 року суттєво став погіршуватися стан його здоров'я. Я думаю, це була певна така повільна, гармонійна, ненав'язлива легалізація чи легітимізація цієї власності", – сказав Булах.
Він додав, що майно почали переоформляти на Родіона ще до діагнозу COVID-19.
Я думаю, що він готувався до закінчення свого строку протягом цього терміну повноважень, який закінчився в 2020 році,
– наголосив Булах.
Піку цей процес досяг наприкінці 2020 року, коли Геннадій Адофольфович вже лежав в "Шаріте", а також на початку 2021 року – одразу після смерті Кернеса.
Родіон Гайсинський з Геннадієм Кернесом / Фото mykharkov
У центрі Харкова – біля Майдану Свободи – розташоване кафе, яке тепер належить Родіону Кернесу. Будівля стоїть на землі, яку місто за мерства Кернеса спочатку продало невідомій компанії. Продало не просто, а на виплату.
Журналіст відвідав кафе пасинка Кернеса / Фото Bihus.Info
Не почулося. Місто дозволило бізнесу платити гроші за шмат землі в самому центрі міста частинами. Це як смартфон в магазині. Не знаю, чи існує подібне в інших містах, однак зустріти таке складно. Щось підказує, що це якраз винахід мерії Кернеса.
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Цей прийом далі буде використовуватися постійно, але, схоже, що ця фішка працює тільки зі "своїми" компаніями. "Своїми", бо зараз земля під кафе – у фірми Гайсинського. Яка несподіванка.
Кафе розташоване в центрі Харкова / Фото Bihus.Info
У цьому кафе кави за 23 гривні немає, доводиться заплатити аж 40 гривень. Ці гроші ідуть вже у фонд не Родіона, а Оксани Гайсинської – дружини Кернеса. Ділянку під цим кафе прямо посеред центрального парку Шевченка харківські депутати віддали в оренду до 2046 року.
Це кафе вже належить Оксані Гайсинській / Фото Bihus.Info
Віддали фірмі Гайсинської. Однак з'явилась вона у фірмі вже після смерті чоловіка – у січні 2021 року. Водночас варто зазначити, що заклади в парках відпочинку, де просто натовпи людей – класна ідея. Перекус хочуть всі, а значить всі лишатимуть гроші.