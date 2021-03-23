Союзники Росії – терористи: як Путін готується до війни
Сьогодні в Росії повторюється ситуація 2013 року. Весь цивілізований світ встав проти Володимира Путіна, а всередині Росії його рейтинги сильно похитнулися.
Джерело:24 канал
Як і в попередні роки, Путін спробує врятувати ситуацію в очах росіян черговою "переможною" війною. І за деякими напрямками він вже почав підготовку до війни.
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До того ж в союзники Кремль бере терористів. Детальніше про можливу ескалацію, що насувається розповість журналіст та автор проєкту "Теории заговора" Олексій Печій. Не пропустіть пряму трансляцію на ютуб-каналі 24 каналу о 20:00.
Дивіться прямий ефір з Олексієм Печієм:
Стосунки між США та Росією напружились: чому
- Президент США Джо Байден у інтерв'ю назвав Володимира Путіна вбивцею. Також сказав, що російський президент заплатить за втручання у американські вибори.
- Після таких слів Кремль вимагав офіційного вибачення перед президентом Росії.
- У Білому домі заявили, що Байден не шкодує про свою тезу. Натомість російська влада відкликала свого посла у США.
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