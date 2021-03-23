Сьогодні в Росії повторюється ситуація 2013 року. Весь цивілізований світ встав проти Володимира Путіна, а всередині Росії його рейтинги сильно похитнулися.

Як і в попередні роки, Путін спробує врятувати ситуацію в очах росіян черговою "переможною" війною. І за деякими напрямками він вже почав підготовку до війни.

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До того ж в союзники Кремль бере терористів. Детальніше про можливу ескалацію, що насувається розповість журналіст та автор проєкту "Теории заговора" Олексій Печій. Не пропустіть пряму трансляцію на ютуб-каналі 24 каналу о 20:00.

Дивіться прямий ефір з Олексієм Печієм:

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