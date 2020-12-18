Президент Володимир Зеленський 18 грудня підписав закон про соціальний захист населення під час карантину. Зокрема, проєкт передбачає допомогу з безробіття.

Закон спрямований на посилення соціального захисту і підтримку людей під час карантину, повідомляє пресслужба Офісу Президента. До речі, парламент ухвалив закон 2 грудня. До теми Рада проголосувала за зміни щодо соцзахисту населення через COVID-19 Що передбачає закон Ініціатива передбачає допомогу з часткового безробіття застрахованим людям, якщо вони втратили дохід через карантин. Також це стосується громадян, які отримують пенсії.

Також закон урегульовує окремі питання, що пов’язані з набуттям статусу безробітного та отриманням допомоги.

Крім того, закон стосується допомоги ветеранам російсько-української війни. Зокрема, військові можуть одноразово отримати ваучер для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями у пріоритетних економічних сферах. Зверніть увагу! Зеленський 7 грудня підписав закон про підтримку бізнесу на час карантину. Проєкти передбачають матеріальну допомогу для підприємців. Наприклад, одноразові виплати по 8 тисяч гривень.