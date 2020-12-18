Соцзахист під час карантину: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський 18 грудня підписав закон про соціальний захист населення під час карантину. Зокрема, проєкт передбачає допомогу з безробіття.
Закон спрямований на посилення соціального захисту і підтримку людей під час карантину, повідомляє пресслужба Офісу Президента. До речі, парламент ухвалив закон 2 грудня.
До теми Рада проголосувала за зміни щодо соцзахисту населення через COVID-19
Що передбачає закон
- Ініціатива передбачає допомогу з часткового безробіття застрахованим людям, якщо вони втратили дохід через карантин. Також це стосується громадян, які отримують пенсії.
- Також закон урегульовує окремі питання, що пов’язані з набуттям статусу безробітного та отриманням допомоги.
- Крім того, закон стосується допомоги ветеранам російсько-української війни. Зокрема, військові можуть одноразово отримати ваучер для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями у пріоритетних економічних сферах.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter