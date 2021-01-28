Спецтариф і компенсації: Рада запропонувала вирішення питання зростання цін на комуналку

28 січня 2021 , 11:58
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Верховна Раді підтримала проєкт постанови про заходи, спрямовані на соціальний захист населення через підвищенням тарифів на комунальні послуги. Ці заходи мають вжити Кабмін і Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольний комітет.

Джерело: 24 канал

Проєкт постанови отримав номер 4650. Серед ініціаторів – голова Верховної Ради Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Як голосували за постанову про соцзахист населення через підвищення тарифів

  • Голосування за проєкт постанови відбулося 28 січня.
  • За проголосували 337 нардепів.
  • Проти висловилися 0.
  • Утрималися 27 парламентарів.
  • Не голосували 27.
  • Загалом участь у глосуванні взяли 365 народних обранців.

Додамо, під час обговорення постанови депутати наголошували на нещодавньому зростанні цін і на фінансовому ударі, якого зазнали через це українці.

Які кроки мають зробити органи влади: що пропонує документ

  • Запровадити державне регулювання тарифів на теплову енергію, постачання гарячої води, електроенергії та природного газу.
  • Встановити окремий тариф на електричну енергію за споживання до 100 кіловат на годину на місяць (включно).
  • Встановити окремий тариф на електроенергію для будинків за споживання до 3 тисяч кВт/год на місяць (включно).
  • Удосконалити механізм підтримки вразливих споживачів.
  • Розглянути можливість компенсації витрат за обсяг спожитої електроенергії до 3 тисяч кіловат на годину на місяць (включно). Мовиться про компенсацію споживачам, що проживають у будинках.
  • Встановити пільги на електроенергію населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, та дитячим будинкам сімейного типу.

Зобов'язання для Кабміну

  • Упродовж місця подати до Ради пропозиції щодо змін до бюджету-2021 для збільшення видатків за бюджетною програмою пільг і житлових субсидій.
  • Подати до Ради пропозиції щодо змін до законодавства для завершення опалювального сезону 2020 – 2021 років. Ці зміни мають базуватися на системі надання комунальних послуг, яка діяла до 1 січня 2021 року.

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Що цьому передувало

  • Кабінет Міністрів перед Новим роком значно підвищив тариф на електроенергію для населення, хоча й залишив фіксовану ціну. Зокрема, скасували пільгову ціну у 90 копійок за кіловат-годину за перші 100 кіловат-годин. Тому з 1 січня 2021 року ціна становитиме 1,68 гривні за кіловат на годину.
  • Крім того, зросли тарифи на виробництво теплової енергії для населення на 2021 рік. Зростання стосується усіх 23 компаній. У результаті середньозважений тариф для поставок тепла населенню становить 1 121,71 гривні за гігакалорію.
  • Також з 1 січня зросла ціна за транспортування газу. У кожного постачальника тарифи є різними. Докладніше читайте тут.
  • Водночас Нафтогаз підняв ціну на газ для населення за січень на 14%. Так, за тарифом "Місячний" українцям доведеться викласти 7,22 гривні за кубічний метр.
  • 18 січня Кабмін запровадив державне регулювання ціни на газ. Мовиться про фіксацію ціни в 6,99 гривні. Діятиме такий тариф з 1 лютого до 31 березня.


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