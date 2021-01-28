Спецтариф і компенсації: Рада запропонувала вирішення питання зростання цін на комуналку

Верховна Раді підтримала проєкт постанови про заходи, спрямовані на соціальний захист населення через підвищенням тарифів на комунальні послуги. Ці заходи мають вжити Кабмін і Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольний комітет.
Джерело: 24 канал
Проєкт постанови отримав номер 4650. Серед ініціаторів – голова Верховної Ради Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук і очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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Як голосували за постанову про соцзахист населення через підвищення тарифів
- Голосування за проєкт постанови відбулося 28 січня.
- За проголосували 337 нардепів.
- Проти висловилися 0.
- Утрималися 27 парламентарів.
- Не голосували 27.
- Загалом участь у глосуванні взяли 365 народних обранців.
Додамо, під час обговорення постанови депутати наголошували на нещодавньому зростанні цін і на фінансовому ударі, якого зазнали через це українці.
Які кроки мають зробити органи влади: що пропонує документ
- Запровадити державне регулювання тарифів на теплову енергію, постачання гарячої води, електроенергії та природного газу.
- Встановити окремий тариф на електричну енергію за споживання до 100 кіловат на годину на місяць (включно).
- Встановити окремий тариф на електроенергію для будинків за споживання до 3 тисяч кВт/год на місяць (включно).
- Удосконалити механізм підтримки вразливих споживачів.
- Розглянути можливість компенсації витрат за обсяг спожитої електроенергії до 3 тисяч кіловат на годину на місяць (включно). Мовиться про компенсацію споживачам, що проживають у будинках.
- Встановити пільги на електроенергію населенню, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, та дитячим будинкам сімейного типу.
Зобов'язання для Кабміну
- Упродовж місця подати до Ради пропозиції щодо змін до бюджету-2021 для збільшення видатків за бюджетною програмою пільг і житлових субсидій.
- Подати до Ради пропозиції щодо змін до законодавства для завершення опалювального сезону 2020 – 2021 років. Ці зміни мають базуватися на системі надання комунальних послуг, яка діяла до 1 січня 2021 року.
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Що цьому передувало
- Кабінет Міністрів перед Новим роком значно підвищив тариф на електроенергію для населення, хоча й залишив фіксовану ціну. Зокрема, скасували пільгову ціну у 90 копійок за кіловат-годину за перші 100 кіловат-годин. Тому з 1 січня 2021 року ціна становитиме 1,68 гривні за кіловат на годину.
- Крім того, зросли тарифи на виробництво теплової енергії для населення на 2021 рік. Зростання стосується усіх 23 компаній. У результаті середньозважений тариф для поставок тепла населенню становить 1 121,71 гривні за гігакалорію.
- Також з 1 січня зросла ціна за транспортування газу. У кожного постачальника тарифи є різними. Докладніше читайте тут.
- Водночас Нафтогаз підняв ціну на газ для населення за січень на 14%. Так, за тарифом "Місячний" українцям доведеться викласти 7,22 гривні за кубічний метр.
- 18 січня Кабмін запровадив державне регулювання ціни на газ. Мовиться про фіксацію ціни в 6,99 гривні. Діятиме такий тариф з 1 лютого до 31 березня.
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