Володимир Зеленський звернувся до глави Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням невідкладно виправити юридичну колізію у законі про соціальний захист людей з інвалідністю. Президент просить розглянути цей документ позачергово.

Мова йде про Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю".

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Що відомо про юридичну колізію у законі

Проголосований документ містить юридичну колізію, яка полягає в тому, що одне з його положень не відповідає Конституції. Воно передбачає, що закон набуває чинності до його офіційної публікації.

Тому Міністерство юстиції запропонувало накласти на закон технічне вето.

Що каже президент

Зеленський висловив стурбованість ситуацією, оскільки вважає документ дуже важливим для забезпечення суспільної справедливості щодо соціального захисту людей з інвалідністю.

Соціально справедливе суспільство, де кожен почувається безпечно, передбачає турботу про менш захищених. Я стурбований тим, що закон вимагає технічного ветування, інакше він може бути скасований через суперечність конституційним нормам,

– наголосив глава держави.

Президент пообіцяв, що не допустить цього, а "люди з інвалідністю обов'язково матимуть захист, закріплений законом України".

Закон повернули у парламент для термінового та позачергового доопрацювання.

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Нагадаємо, раніше Зеленський закликав голову Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля посилити підтримку людей з інвалідністю, щоб зменшити для них ризики від COVID-19.