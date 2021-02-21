Соціальні мережі роблять нас щасливішими: застарілі міфи, в які не варто вірити

Користувачами соціальних мереж у світі є близько 3,5 мільярдів людей, а це майже половина населення світу – 45%. За статистикою, впродовж життя користувач проводить у соцмережах близько 5 років і 3 місяців.

Джерело: "Обережно, міф!" на 24 каналі

Тож які міфи поширюються серед користувачів мережі і що за ними криється насправді – читайте далі.

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Міф 1. Присутність у всіх соцмережах робить щасливішим

Президентка Кембриджської спільноти в Україні Аліна Свідерська вважає, що треба діяти навпаки. Тобто, щоб бути по-справжньому щасливим, необхідно із усіх соціальних мереж видалитись. За її словами, мереж стало наскільки багато, що вони замінюють усе реальне життя. "Ти перебуваєш у якомусь вакуумі інформаційної маніпуляції", – зауважила вона.

Я пробувала лімітувати час, пару годин на день, але це не допомагало, тому спробувала взагалі відмовитись і пожити життям, начебто немає соцмереж. В мене було таке відчуття, що начебто я буду втрачати якусь важливу інформацію,

– розповіла Свідерська.

За словами соціального та військового психолога Олега Покальчука, соцмережі були побудовані на регуляції дружби, емуляції стосунків і в результаті емуляція через імітацію.

Міф 2. Життя інших більш повноцінне, ніж моє власне

Існує термін FoMO (fear of missing out), що перекладається, як синдром втрачених можливостей.

Аліна Свідерська вважає, що у мережу потрапляє не те, що тебе цікавить, а те, що хочуть тобі показати. "Ти свідомо ідеш на те, що ти дивишся вже відфільтровану інформацію і не факт, що вона є правдива", – зазначила вона. Якщо люди сприйматимуть серйозно усю інформацію з мережі, це може призвести до психологічних проблем.

Ще одна причина активного користування соцмережами – це самотність. Наприклад, людина відчуває потребу показувати своє життя, відчуває, що це, можливо, буде комусь цікавим. Вона шукає схвалення і комунікації,

– зазначила психологиня Інна Давиденко.

Переваги соцмереж

На думку Свідерської, люди отримали сенс життя у соцмережі, самореалізуються завдяки мережі. Якщо хтось знаходить для себе багато позитиву, це добре. Втім дехто живе іншим життям і дивиться на цікаві сторіз, сприймаючи інформацію неправильно. "Вони (блогери – 24 канал) такі активні й успішні, їздять по світу, а я тут сиджу і дивлюся телефон", – наводить приклад вона.

Це може неправильно мотивувати, людина може не знати історію іншої людини і робити неправильні висновки, а потім на себе це перекладати,

– пояснила президентка Кембриджської спільноти в Україні.

Міф 3. Існує довіра до "друзів" у соцмережах. Там простіше спілкуватися.

Як зауважив психолог Олег Покальчук, комунікація через соціальні мережі може бути певним видом зброї. Мережа потенційно, а іноді й фізично доводить людей до самогубства. Також є культурна проблема в тому, що українці – люди процесу, а не результату. Соцмережі справді полегшують спілкування, але коли цього стало забагато, це вибиває з гармонії і відриває від реального життя.

Міф 4. Перегляд соцмереж — це відпочинок

Людина витрачає на прогортування стрічки соцмереж та переписки у месенджерах

За словами психологині Інни Давиденко, використання соціальних мереж може бути як шкідливим, так і корисним. Свідерська наголошує, що коли людина намагається відпочити, використовуючи соцмережі, її мозок завантажується ще більше. "У тебе є вільна година і ти просто слухаєш тишу – це перезавантаження краще, ніж просто дивитися соцмережі", – заявила вона.

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Залежність від мережі

Психолог Покальчук зазначив, що імітація дружби та імітація стосунків мають негативний вплив. "Певною мірою соцмережі можна порівняти, можливо, з алкоголем. У якихось дозах, за якихось особливих обставин – це харчовий продукт. Втім у іншій ситуації – це може бути згубно для людини та її психіки", – наголосив він.

Загроза соцмереж полягає у тому, що вони викликають звикання. Ми бачимо там ідеальне життя, а насправді – тільки верхівку айсберга,

– пояснила Давиденко.

Міф 5. Соцмережі створені для того, щоб люди не були самотніми

Із часу заснування в Instagram завантажено понад

"Цікавий феномен – соцмережі були створені, щоб не бути самотнім, але призвели до того, що люди відчувають себе більш самотніми. Можливо, це через те, що користувачі бачать лише картинку успішності всіх інших", – зауважила Аліна Свідерська. За словами Покальчука, страх самотності безумовно існує.

Що таке проблема 8050? В Японії так називають період, що відбудеться через десятиліття. 80 – це вік батьків, які матимуть 50-річних дітей-користувачів – хікікоморі . Хоч цей феномен і називають суто японським – у світі існують їхні послідовники.



Юридично, хікікоморі – це особи, які відмовляються покидати батьківський дім та ізолюють себе від суспільства та сім'ї в окремій кімнаті протягом більш ніж 6 місяців. Парадоксально, але саме несправедливість батьків та суспільства стає причиною затворництва мільйонів працездатних молодих японців. Єдиним зв'язком із зовнішнім світом стає для них інтернет.

Давиденко зазначила, що необхідно контролювати своє перебування у соціальних мережах, а також виділяти на це певний час, щоб не було стрибків уваги. Інакше це може призвести до того, що ми не зможемо сконцентруватися на роботі, навчанні або особистому житті.

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Ми розглянули лише особистісний вплив соціальних мереж на кожного з користувачів. Пам'ятайте, що кожен ваш клік чи реакція десь записуються. Це, щоб більше продати товарів. Таким чином ми, користувачі соцмереж, стали товаром і глобальним дослідженням наших уподобань маркетологами. Головне у цьому – не втрачати себе.