Захист неповнолітніх жертв: у соцмережах створять онлайн-канали довіри

Офіс генпрокурора ініціює створення у соцмережах онлайн-каналів довіри для неповнолітніх дітей. Зокрема, мовиться про підлітків, які стали жертвами або свідками злочинів.

За даними Офісу Генпрокурора, такі канали створять у соцмережах та месенджерах Instagram, Snapchat або Telegram. Завдяки цьому підлітки зможуть повідомити про вчинення злочину щодо них.

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Неповнолітні матимуть можливість надіслати аудіозаписи та фото для підтвердження інформації про злочини чи насильство. За потреби їм також нададуть первинну правову, психологічну чи медичну допомогу, якщо їм завдадуть тілесних ушкоджень.

Така модель ефективної допомоги постраждалим діє, зокрема в Естонії, і в таких web-правоохоронців є довіра. Ми теж хочемо максимально осучаснити процеси,

– заявив заступник генпрокурорки Гюндуз Мамедов.

Мамедов також зазначив, що неповнолітнім дітям хочуть дати можливість говорити про власні проблеми у зручному для них форматі.

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Заступник генпрокурорки заявив, що неповнолітній жертві або свідку на початковому етапі простіше написати або відправити голосове повідомлення про подію. У деяких випадках це може бути й безпечніше для дитини, якщо кривдник перебуває поруч.

У 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, кількість правопорушень проти дітей зросла майже на 20%. Понад 5,2 тисячі дітей постраждали від злочинів. Водночас кількість дітей, які постраждали від насильницьких дій сексуального характеру, зокрема зґвалтування, зросла на 37%.