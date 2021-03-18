Акаунти 8-річної моделі Мілани та 13-річного блогера Паші у соцмережі Likee заблокували. Там обурені контентом, який поширювали діти.

Про блокування акаунтів повідомив Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. Він зазначив, що надзвичайно важливо, щоб соціальні мережі свідомо ставилися до контенту, який в них поширюється, зокрема контенту за участі дітей.

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Акаунти 8-річної Мілани та 13-річного Паші у Likee заблокували

Після інциденту, який набув резонансу, акаунти "юних блогерів" в мережі Likee заблоковано,

– повідомив Кулеба.

За його словами, надійшло повідомлення від офіційного представника мережі – там обурені таким контентом.

Дитячий омбудсмен також додав, що всі соціальні мережі, якими користуються діти, мають ретельніше ставитися до того контенту, який в них є. Адже "діти дуже чутливі, і деструктивний контент має на них сильний вплив".

Зверніть увагу! Саме в Likee у 8-річної блогерки була найбільша аудиторія – 6 мільйонів підписників. Водночас Instagram її акаунт не заблокував. Там на дівчинку підписані 500 тисяч людей. У 13-річного Паші у Likee було пів мільйона підписників, в Instagram наразі понад 50 тисяч.

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