Соцмережа Likee заблокувала акаунти 8-річної моделі та 13-річного блогера
Акаунти 8-річної моделі Мілани та 13-річного блогера Паші у соцмережі Likee заблокували. Там обурені контентом, який поширювали діти.
Джерело:фейсбук Миколи Кулеби
Про блокування акаунтів повідомив Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. Він зазначив, що надзвичайно важливо, щоб соціальні мережі свідомо ставилися до контенту, який в них поширюється, зокрема контенту за участі дітей.
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Акаунти 8-річної Мілани та 13-річного Паші у Likee заблокували
Після інциденту, який набув резонансу, акаунти "юних блогерів" в мережі Likee заблоковано,
– повідомив Кулеба.
За його словами, надійшло повідомлення від офіційного представника мережі – там обурені таким контентом.
Дитячий омбудсмен також додав, що всі соціальні мережі, якими користуються діти, мають ретельніше ставитися до того контенту, який в них є. Адже "діти дуже чутливі, і деструктивний контент має на них сильний вплив".
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Скандал з Міланою Маханець та Пашою Паєм: основне
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- Якщо правоохоронці доведуть вину батьків дітей-блогерів, їм загрожує до 3 років позбавлення волі.
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