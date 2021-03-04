Соціолог Олексій Антипович пояснив, чому третина українців не знають імена головних політиків країни. За його словами, це пов'язано з тим, що вся увага прикута до президента.

Чому українці не знаю імена головних політиків

Те, що населення України не знає, хто такі Денис Шмигаль та Дмитро Разумков означає, що всі сподівання – на президентові. Про це заявив директор соціологічної групи "Рейтинг" Антипович.

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За його словами, Україна знову потребує гетьмана.

Соціолог пояснив, що якби наша держава була європейською країною, то таке незнання імен політиків свідчило б про те, що населення не цікавиться політикою.

Спитайте, чи знає українець голову обласної ради, чи губернатора, чи секретаря міськради? Багато хто – ні. Хіба що мера знають. Люди не цікавляться політикою, рівень політичної культури надзвичайно низький,

– заявив Антипович.

Він додав, що попри це українці розвиваються та рухаються у правильному напрямку, "однак цей процес потребує часу".

"Наразі панує інфантилізм у політичній культурі. Люди підтримують передачу повноважень на місця, але на місцеві вибори ходять менше, ніж на президентські", – підкреслив соціолог.

За його словами, люди намагаються голосувати за тих, кого знають. При цьому вони готові були проголосувати за стілець від "Слуги народу", бо ж голосували за Володимира Зеленського.

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