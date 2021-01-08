Під час авіакатастрофи DC-9 в Еверглейдсі вижити не мав шансу ніхто з присутніх на борту. Жахливого падіння пасажирського літака у болотисті низовини Флориди, які переповнені холоднокровними хижаками, не міг передбачити ніхто.

Детальніше про масштабну трагедію на болоті Еверглейдс у Сполучених Штатах Америки – у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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Спокійний початок вильоту літака DC-9-32

11 травня 1996 року в Маямі був теплий весняний день, нічого не віщувало біди. На борту літака DC-9-32 авіакомпанії ValuJet Airlines готувалися до вильоту. Працівники цієї ж компанії завантажували передній багажний відсік.

Поміж усього іншого, там опинилися піротехнічні кисневі генератори для аварійної подачі кисню у випадку розгерметизації літака. Проте, як виявилося згодом, термін придатності цього приладдя вже давно закінчився, що наражало авіалайнер і пасажирів на велику небезпеку.



Авіалайнер DC-9-32 за рік до трагедії / Фото з сайту Airlive

Авіалайнер готувався попрямувати в Атланту. Політ не передбачав жодних ускладнень, він мав тривати всього 95 хвилин, а погода за бортом була напрочуд сприятливою. О 13:58 літак вирулив на злітну смугу, саме в цей час у коробці мимовільно спрацював один із кисневих генераторів.

Пожежа на борту авіалайнера

У металевому корпусі спалахнула хімічна речовина і кисень мимовільно почав потрапляти у багажний відсік. Корпус почав стрімко нагріватися. Вже наступної миті у відсіку спалахнула пожежа. Оскільки жодних систем, які сповіщають про пожежу, на приладовій панелі DC-9 не було, пілоти нічого не підозрювали про небезпечну ситуацію.

О 14:03 авіалайнер піднявся в повітря. Вже через 7 хвилин на борту почалися неполадки. Спершу відключилася підзарядка акумуляторів, а салон літака почав наповнюватися густим димом. Коли дим дістався до кабіни екіпажу, пілоти не могли зрозуміти, що відбувається. Вони негайно подали запит диспетчеру Міжнародного аеропорту Маямі, щоб він надав координати найближчого аеропорту, де пілоти могли б здійснити аварійну посадку.

Наступної миті у багажному відсіку вибухнула шина літака, яка розміщувалася відразу біля коробок з кисневими генераторами. Після цього дим охопив літак повністю.



Кисневі генератори / Фото з офіційного звіту Національної ради з безпеки на транспорті США

Старша стюардеса рейсу увірвалася в кабіну з проханням видати пасажирам кисневі маски. Проте пілоти були змушені відмовити, адже розуміли, що кисень тільки посилить пожежу. Пасажирів охопила паніка. Їхні крики відчаю потрапили на запис "чорного ящика", який був у кабіні пілотів

Пілоти прийняли рішення негайно повертатися в аеропорт Маямі, проте здійснити свій задум їм так і не вдалося. В той момент, коли літак почав розвертатися, щоб взяти курс на Маямі, підлога в передньому салоні провалилася – крісла разом із пасажирами полетіли у охоплений вогнем багажний відсік.

Довідка! Пожежа швидко ширилася салоном авіалайнера. Таким чином, всього через 10 хвилин після злету, DC-9 увійшов у піке і почав падати. Згідно з основною версією, пілоти, ймовірно, втратили свідомість.

Через декілька секунд літак звалився в болото Еверглейдс. 110 осіб, які перебували на борту, опинилися серед палаючих уламків літака, у природному середовищі безжальних алігаторів. У жодного з пасажирів і членів екіпажу не було шансу вижити.



Болотиста місцевість Еверглейдс насичена алігаторами / Фото Getty images

Рослідування масштабної трагедії на болоті Еверглейдс

Розслідуванням причин цієї жахливої катастрофи зайнялася Національна рада з безпеки у транспорті. Свій звіт вони опублікували через рік після трагедії. Саме вони зробили висновки, що причиною загоряння у багажному відсіку стали хімічні кисневі генератори. Їх транспортували з грубими порушеннями правил перевезення небезпечних вантажів. Один з них мимовільно спрацював, що призвело до сильного нагрівання корпусу, і, як наслідок – пожежі.

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Після цього випадку на приладових панелях усіх літаків установили систему швидкого попередження про пожежу. Авіакомпанія, якій належав літак цього рейсу, внаслідок катастрофи зазнала серйозних збитків. Зрештою її викупила інша компанія.

Довідка. Також було прийнято рішення оштрафувати на 500 000 доларів підприємство SabreTech, з якого відбулася поставка смертельного вантажу на борт літака. Проте ця компанія самоліквідувалася, так і не оплативши штраф.

Трагедія на болотах Еверглейдс штату Флорида увійшла в історію, як одна з наймасштабніших пасажирських авіакатастроф. Проте це була не перша катастрофа, яка відбулася у цій місцевості. За 24 роки до цієї трагедії, на відстані всього 6 кілометрів від місця падіння DC-9, через помилку екіпажу в болото до алігаторів впав ще один пасажирський літак.



Авіакатастрофа на болотах Еверглейдс у 1972 році / Архівне фото

Пасажирам авіалайнера, який прямував із Нью-Йорка в Маямі того дня пощастило трохи більше. Зі 176 осіб на борту загинуло 99. Решта пасажирів і членів екіпажу отримали серйозні поранення, втім їх вдалося врятувати.