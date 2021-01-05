Соратника Порошенка викликали на допит в НАБУ: у чому справа
Колишнього народного депутата та близького соратника п'ятого президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка – викликали на допит у Національне антикорупційне бюро. Він є свідком у справі про видачу за заниженою вартістю спеціального дозволу на користування державними надрами на Полтавщині.
З огляду на попередні неявки без поважних причин НАБУ опублікувало повістку про виклик Ігоря Кононенка.
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Кононенку необхідно прибути 11 січня, о 10:00 до старшого детектива Олега Коцюби "для участі в проведенні допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні".
У НАБУ повідомили, що йдеться про справу, відкриту 2 березня 2018 року, щодо зловживання владою або службовим становищем та службового підроблення.
Кононенко є свідком у кримінальному провадженні щодо видачі за заниженою вартістю спеціального дозволу на користування державними надрами в Полтавській області фірмою "Аркона Газ-Енергія".
Повістка про виклик у НАБУ / Фото зі сайту Бюро
Що відомо про Ігоря Кононенка
- Один з найодіозніших соратників п'ятого президента Петра Порошенка, його права рука та співвласник бізнесів. Раніше українські ЗМІ публікували низку розслідувань, в яких Кононенка називали одним із найвпливовіших людей в державі.
- Кононенка підозрювали й в участь у масштабних махінаціях в енергетичній сфері. Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях"опублікували записи телефонних розмов за участю Кононенка та братів Суркісів. На цих записах учасники обговорювали схему з виведення сотень мільйонів гривень із державних обленерго.
- У серпні 2019 року НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом декларування ним недостовірної інформації.
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