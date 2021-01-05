Колишнього народного депутата та близького соратника п'ятого президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка – викликали на допит у Національне антикорупційне бюро. Він є свідком у справі про видачу за заниженою вартістю спеціального дозволу на користування державними надрами на Полтавщині.

З огляду на попередні неявки без поважних причин НАБУ опублікувало повістку про виклик Ігоря Кононенка.

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Кононенку необхідно прибути 11 січня, о 10:00 до старшого детектива Олега Коцюби "для участі в проведенні допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні".

У НАБУ повідомили, що йдеться про справу, відкриту 2 березня 2018 року, щодо зловживання владою або службовим становищем та службового підроблення.

Кононенко є свідком у кримінальному провадженні щодо видачі за заниженою вартістю спеціального дозволу на користування державними надрами в Полтавській області фірмою "Аркона Газ-Енергія".



Повістка про виклик у НАБУ / Фото зі сайту Бюро

Що відомо про Ігоря Кононенка