Юридичний захист Порошенка і геніальний маркетинговий хід, – Солонтай про "Прямий"

Джерело:24 канал
Напередодні ввечері 5-й президент Петро Порошенко заявив, що відтепер він офіційний власник телеканалу "Прямий". Експерти вважають, що це гарний маркетинговий хід.
Щоправда цей телеканал і так пов'язували з Порошенком. Попри це він свій стосунок до медіаресурсу відкидав. Про це в прямому ефірі говорив Олександр Солонтай, експерт з політики.
Цікаво Порошенко офіційно став власником телеканалу "Прямий"
Солонтай вважає, що рішення нарешті оформили канал на Порошенка, який і є реальним його власником – правильне. Він наголосив, що "нехай правова складова співпадає з фактичною".
Щодо того, що на РНБО не збиралися закривати "Прямий". Навіть якщо це так, то це геніальний маркетинговий хід, бо це реклама каналу. Ви ж про нього говорите,
– наголосив експерт.
Він вважає, що така заява – це юридичний захист. Вони просто переоформили власність, щоправда, "на самого себе".
"Але одна справа, коли це оформлено на людину, яка засновувала телеканал, інша – коли Порошенко перешов у юридичну власність, а не просто його фінансував", – зазначив Солонтай.Довідка. Юридично телеканал "Прямий" належав ексголові КМДА Володимиру Макеєнку.
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Більше – дивіться у відео-коментарі Солонтая 24 каналу: