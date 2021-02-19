Напередодні ввечері 5-й президент Петро Порошенко заявив, що відтепер він офіційний власник телеканалу "Прямий". Експерти вважають, що це гарний маркетинговий хід.

Щоправда цей телеканал і так пов'язували з Порошенком. Попри це він свій стосунок до медіаресурсу відкидав. Про це в прямому ефірі говорив Олександр Солонтай, експерт з політики.

Цікаво Порошенко офіційно став власником телеканалу "Прямий"

Солонтай вважає, що рішення нарешті оформили канал на Порошенка, який і є реальним його власником – правильне. Він наголосив, що "нехай правова складова співпадає з фактичною".

Щодо того, що на РНБО не збиралися закривати "Прямий". Навіть якщо це так, то це геніальний маркетинговий хід, бо це реклама каналу. Ви ж про нього говорите,

– наголосив експерт.

Юридичний захист

Він вважає, що така заява – це юридичний захист. Вони просто переоформили власність, щоправда, "на самого себе".

"Але одна справа, коли це оформлено на людину, яка засновувала телеканал, інша – коли Порошенко перешов у юридичну власність, а не просто його фінансував", – зазначив Солонтай.

Довідка. Юридично телеканал "Прямий" належав ексголові КМДА Володимиру Макеєнку.

Санкції проти "Прямого"

18 лютого Порошенко заявив, що купив "Прямий". А таке рішення пояснив санкціями проти його власника Володимира Макеєнка. Відповідне рішення, за його словами, РНБО мала б ухвалити власне на цьому засіданні 19 лютого.

Колишній нардеп Сергій Лещенко з посиланням на власні джерела заявив, що на засіданні РНБО ніхто не збирався вводити санкції проти "Прямого", ні проти його фіктивного власника Володимира Макеєнка.

Також речниця Зеленського Юлія Мендель запевнила, що санкції проти прямого не збирались вводити.

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