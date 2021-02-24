В опорному пункті ЗСУ біля Чермалика 24 лютого стався резонасний інцидент. Туди заявився озброєний ножем бойовик. Знешкодити противника вдалось українському військовослужбовцю. Тепер захисника представлять до державної нагороди.

Командування оперативного командування "Схід" та окремої механізованої бригади висловило подяку батькам сміливця за виховання сина.

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Солдату вдалось вистрелити у нападника

У Збройних силах зазначили, що солдат Герман Г. – справжній воїн, який знешкодив та затримав представника російських окупаційних сил.

Ворог намагався проникнути на спостережний пост, але тепер буде відповідати за злочини перед Україною та її народом,

– мовиться у повідомленні оперативного командування "Схід".

За особисту мужність та професіоналізм солдата представлять до державної нагороди.

Що відомо про напад бойовика

Бойовик у формі окупантів накинувся на українського військового з ножем.

Він навіть порізав нашому захиснику щоку.

Український воїн вистрелив нападнику у тулуб.

Пораненого бойовика забрали у лікарню.

Життю та здоров'ю нашого солдата нічого не загрожує.

Зверніть увагу! Наразі проводять розслідування та з'ясовують, як саме бойовик опинився на українській позиції.

Дивіться на карті, де розташований Чермалик: