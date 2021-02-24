Подяка батькам за сина: солдата, який знешкодив бойовика, нагородять – фото 18+
В опорному пункті ЗСУ біля Чермалика 24 лютого стався резонасний інцидент. Туди заявився озброєний ножем бойовик. Знешкодити противника вдалось українському військовослужбовцю. Тепер захисника представлять до державної нагороди.
Джерело:Оперативне командування "Схід" ЗСУ
Командування оперативного командування "Схід" та окремої механізованої бригади висловило подяку батькам сміливця за виховання сина.
До теми Прийшов до опорного пункту ЗСУ: на Донбасі бойовик з ножем напав на українського воїна
Солдату вдалось вистрелити у нападника
У Збройних силах зазначили, що солдат Герман Г. – справжній воїн, який знешкодив та затримав представника російських окупаційних сил.
Ворог намагався проникнути на спостережний пост, але тепер буде відповідати за злочини перед Україною та її народом,
– мовиться у повідомленні оперативного командування "Схід".
За особисту мужність та професіоналізм солдата представлять до державної нагороди.
Що відомо про напад бойовика
- Бойовик у формі окупантів накинувся на українського військового з ножем.
- Він навіть порізав нашому захиснику щоку.
- Український воїн вистрелив нападнику у тулуб.
- Пораненого бойовика забрали у лікарню.
- Життю та здоров'ю нашого солдата нічого не загрожує.
Дивіться на карті, де розташований Чермалик:
Поділитися новиною