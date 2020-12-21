Від сьогодні, 21 грудня, в Україні розпочинається обіцяна виплата допомоги ФОПам у розмірі 8 тисяч гривень. Карантинні гроші повинні віддати підприємцям до 8 січня 2021 року.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на нараді, мовиться на сайті пресслужби Офісу Президента. Там додали, що прийом заявок на виплату триває.

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Прем'єр-міністр повідомив, що виплата матеріальної допомоги здійснюватиметься людям, які вимушено не працювали через посилений карантин. Очільник уряду нагадав, що до 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу.

До Пенсійного фонду вже передали гроші для 280 тисяч заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям,

– сказав він.

Увага! Шмигаль нещодавно заявляв, що Україна завершить 2020 рік, виконавши всі соціальні зобов'язання, які були передбачені у держбюджеті.

Доки ФОПи отримають обіцяні виплати

Крім цього, президент Володимир Зеленський наголосив, що виплати потрібно здійснити до 8 січня. Він пояснює це тим, що на початку року держустанови працюють повільно.

"У нас 710 тисяч ФОПів і суб'єктів господарювання, які мають отримати виплати. Це один з пріоритетів для уряду", – наголосив глава держави.