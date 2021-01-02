Новорічна ніч ледь не завершилась трагедією для чотирилапого у Чернівецькій області. Собака настільки злякався феєрверків, що стрибнув у 26-метрову криницю. Його звідти діставали рятувальники.

Місцеві жителі не змогли самотужки дістати собаку

Інцидент стався у селі Остриця Герцаївського району. Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Чернівецької області.

Читайте також Епічна зустріч 2021: у Росії через феєрверки спалахнула лісова пожежа – відео

Повідомлення про випадок надійшло диспетчеру рятувальників. Місцеві жителі не змогли дістати собаку, тож звернулись по допомогу до надзвичайників.



В Острицю направили представників групи рятувальних та верхолазних робіт. Вони спустились у криницю та витягнули тварину.

В Італії від феєрверків загинули сотні птахів

Зазначимо, що трагедією запуск феєрверків завершився в Італії. Там від салютів загинули сотні птахів. У Римі вбиті пернаті падали на дороги та балкони.

Зверніть увагу! Наробили лиха новорічні феєрверки і в Україні. У Миколаєві іскри, що залетіли на балкон, спричинили пожежу одразу у 2 квартирах.