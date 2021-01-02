Перелякався феєрверку: на Буковині собака стрибнув у 26-метровий колодязь
Новорічна ніч ледь не завершилась трагедією для чотирилапого у Чернівецькій області. Собака настільки злякався феєрверків, що стрибнув у 26-метрову криницю. Його звідти діставали рятувальники.
Місцеві жителі не змогли самотужки дістати собаку
Інцидент стався у селі Остриця Герцаївського району. Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Чернівецької області.
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Повідомлення про випадок надійшло диспетчеру рятувальників. Місцеві жителі не змогли дістати собаку, тож звернулись по допомогу до надзвичайників.
В Острицю направили представників групи рятувальних та верхолазних робіт. Вони спустились у криницю та витягнули тварину.
В Італії від феєрверків загинули сотні птахів
Зазначимо, що трагедією запуск феєрверків завершився в Італії. Там від салютів загинули сотні птахів. У Римі вбиті пернаті падали на дороги та балкони.
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