Про цей інцидент біля Кам'янського повідомили 28 червня. До того, як пес кинувся, охоронець зняв із нього намордник.
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Чому почалася суперечка
- Під час конфлікту охоронець застосував проти опонента газовий балончик.
- Після цього на чоловіка накинувся пес.
- На відео видно, що охоронець намагався відтягнути собаку.
- Однак інші відпочивальники повалили його на землю.
- Слід зазначити, собака почав кусати людину без вказівки господаря.
- Свідчення очевидців різняться.
- Одні запевняють, що підстав для застосування газу і службової собаки не було.
- Інші вважають, що компанія напідпитку поводилась "занадто зухвало".
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