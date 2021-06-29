Про цей інцидент біля Кам'янського повідомили 28 червня. До того, як пес кинувся, охоронець зняв із нього намордник.

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Чому почалася суперечка

Під час конфлікту охоронець застосував проти опонента газовий балончик.

Після цього на чоловіка накинувся пес.

На відео видно, що охоронець намагався відтягнути собаку.

Однак інші відпочивальники повалили його на землю.

Слід зазначити, собака почав кусати людину без вказівки господаря.

Свідчення очевидців різняться.

Одні запевняють, що підстав для застосування газу і службової собаки не було.

Інші вважають, що компанія напідпитку поводилась "занадто зухвало".

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