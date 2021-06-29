Про цей інцидент біля Кам'янського повідомили 28 червня.  До того, як пес кинувся, охоронець зняв із нього намордник.

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Чому почалася суперечка

  • Під час конфлікту охоронець застосував проти опонента газовий балончик.
  • Після цього на чоловіка накинувся пес.
  • На відео видно, що охоронець намагався відтягнути собаку.
  • Однак інші відпочивальники повалили його на землю.
  • Слід зазначити, собака почав кусати людину без вказівки господаря.
  • Свідчення очевидців різняться.
  • Одні запевняють, що підстав для застосування газу і службової собаки не було.
  • Інші вважають, що компанія напідпитку поводилась "занадто зухвало".

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